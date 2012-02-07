تخصیص 640 میلیون تومان اعتبار به بخش روستایی عشایری البرز

علی اصغر منصور خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جایگاه و اهمیت عشایر در زندگی اجتماعی گفت: عشایر تولید کننده هستند و هرچه در جشنواره عشایر عرضه شود، تولیدات آنها است؛ روستاییان و به خصوص عشایر بسیار زحمت کش هستند و بیش از نیاز خود تولید گوشت، لبنیات و ... دارند و آن را به شهر عرضه می کنند.



وی افزود: تولید کنندگان جامعه عشایری حافظ محیط زیست و طبیعت نیز هستند و از آب و خاک حفاظت می کنند و با چرای دامها مراتع را زنده و سالم نگه می دارند.



وی تصریح کرد: هم اکنون در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم و ما زمانی از فجر آفرینان یاد می کنیم که عده ای از ملت کشورمان به رهبری و زعامت امام خمینی (ره) با طاغوت مبارزه کردند و نظام اسلامی را تاسیس کردند و دراین راه شهیدان فراوانی جان خود را فدا کردند تا نظامی اسلامی بر پایه اسلام بنا شود.



منصور خاکی افزود: سالی که در آن هستیم را رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادی نامیدند و حضور همه مردم در عرصه های مختلف به دشمنان ایران ثابت کرد که ما از تحریم ها نمی ترسیم و در این راه باید توان تولید خود را بالا ببریم در تولید مواد غذایی از جمله گوشت، لبنیات، عسل و کالاهایی که با هنر صنایع دستی عشایر تولید می شود مثل قالی دست باف که تولید می شود توسط عشایر، هم اکنون با پیشرفت تکنولوژی تولید کنندگان با روشهای نوین می توانند به اصلاح نژاد دام دست بزنند و دام بهتری را تولید کنند، می توانند مراتع را با روشهای احیاء مراتع، احیا کنند و کیفیت تولید علوفه در مراتع را بالا ببرند.



وی افزود: بخش روستایی عشایری توانسته 640 میلیون تومان اعتبار را به خود اختصاص دهد و ما این هزینه را برای ساخت راه روستایی، تامین روشنایی راههای روستایی، و آبادانی روستاها صرف خواهیم کرد.



در بخش روستایی عشایری بیکار نداریم



منصور خاکی ادامه داد: هم اکنون عشایر تولید 75 درصد از گوشت دام سبک را در کشور بر عهده دارند ضمن اینکه همین قشر از جامعه تولید پشم و شیر را نیز بر عهده دارند و در کنار مزراع کشاورزی روستاییان در بیشتر مواقع استخرهای تولید ماهی نیز مشاهده می کنیم که این نیز بخشی از تلاش و زحمت روستاییان را می رساند و همچنین در کنار این فعالیتها صنایع دستی نیز تولید می کنند و تنوع تولید در این بخش باعث شده که در روستاها و عشایر ما بیکار نداشته باشیم زنان و کودکان نیز در این بخش شاغل هستند و به اقتصاد خانواده کمک می کنند.



وی افزود: امام خمینی فرمود: عشایر ذخایر انقلاب هستند یعنی اینکه اگر روزی کشور ایران نیاز به تولید دارد تولید خود را بالا می برند و در زمان هشت سال دفاع مقدس این عزیزان جوانان خود را راهی جبهه ها ی جنگ کردند و جوانان بسیاری از این قشر به شهادت رسید.



وی گفت: هر جا کشور مشکلی پیدا کند این عزیزان حاضر به جانفشانی هستند و با همت و غیرت خود از کشور حمایت می کنند؛ هم اکنون عشایر این منطقه 321 هزار راس گوسفند دارند که با تغییر فصل ها ییلاق و قشلاق می کنند و برای به دست آوردن چرا گاه گوسفندان کوچ می کنند.



چرای فراوان دامها به مراتع آسیب می زند



منصور خاکی افزود: عشایر عزیز توجه داشته باشید مراتع به دست شما امانت هستند و نباید آن را با چرای فراوان دام تخریب کنید بلکه باید مراتع را اصلا ح کنید و آن را زنده نگه دارید و این انتظاری است که مسئولان از عشایر غیور و سرزنده دارند.



وی در پایان گفت: اگر می خواهید دشمنان ایران اسلامی را مایوس کنید در انتخابات حضوری پر شور داشته باشید تا آینده نظام را تضمین کنید و به کسی رای دهید که به امام و آرمانهای اسلامی و اعتقادات شهدای انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس معتقد و پایدار باشد و از عقیده خود برنگردد تا به ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی آسیبی وارد نشود.