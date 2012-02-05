  1. استانها
دانشجویان کمیته امدادی تخفیف 50 درصدی از دانشگاه صالحان می گیرند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه آموزش عالی صالحان مازندران گفت: دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی استان، از تخفیف 50 درصدی برای ادامه تحصیل در این واحد دانشگاهی برخوردار می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، امید میربها عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز آموزش عالی به دانشجویانی که در پایان هر نیمسال تحصیلی نمره الف را کسب کنند 50 درصد تخفیف خواهد داد.

وی اظهار داشت: این دانشگاه برای رفاه دانشجویان، خوابگاهی با امکانات رفاهی در اختیار آنان قرار داده است.

میربهاء افزود: تمام دانشجویانی که سرپرست خانوار و شاغل هستند یا مشکل ایاب وذهاب دارند با انتقالی آنها موافقت خواهد شد.

وی گفت: از آنجا که دانشگاه غیر انتفاعی صالحان تحت نظارت وزارت علوم بوده و تمام رشته های دانشگاه از طریق این وزارتخانه صورت گرفته و مدارک تحصیلی این دانشگاه کاملا قانونی و معتبر است.

میربها افزود: دانشگاه صالحان دارای سه مقطع کاردانی، سه مقطع کاردانی پیوسته و سه مقطع کاردانی ناپیوسته و یک مقطع کارشناسی پیوسته و چهار مقطع کارشناسی ناپیوسته است.

دفتر مرکزی موسسه آموزش عالی صالحان مازندران در قائم شهر مستقر است.

