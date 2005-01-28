مدخل " فلسفه اخلاق مور" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اين مدخل اشاره دارد كه كتاب " مباني اخلاق" جورج ادوارد مور تحولي ژرف را در فلسفه اخلاق قرن بيستم به وجود آورده است. هرچند كه پاره اي از مفسران معتقدند كشف بزرگ مورد مغالطه طبيعت گرايي كاملاً در راستاي تفكر فلسفي افرادي چون سيجويك، برنتانو ، مك تاگارد و راشدال قرار دارد كه در قرن نوزدهم به بسط فلسفه اخلاق مي پرداختند ، با اين همه ، كتاب " مباني اخلاق " وي فصلي جديد را در تفكر فلسفي اخلاق به وجود آورده است و خطاهاي مغالطه طبيعت گرايي را در فرا اخلاق بهتر و بيشتر از كارهاي سيجويك و روزنتال عيان مي سازد. در اين مدخل تأثير گفتماني كه مور آغازگر آن بود بسط مي يابد.