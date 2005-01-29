برنامه هاي ويژه گراميداشت دهه مبارك فجر در تربيت بدني شمالغرب تشريح شد

نادرشاملو رئيس تربيت بدني شمالغرب تهران در مورد اين برنامه ها گفت : برنامه هاي ويژه دهه مبارك فجر از روز دوازدهم بهمن ماه با اعزام پرسنل و ورزشكاران به مرقد مطهر جهت تجديد بيعت با بنيانگذارجمهوري اسلامي آغاز خواهد شد. ضمن اينكه قصد داريم كليه ورزشگاهها را در اين مدت آذين بندي كنيم.

رئيس تربيت بدني شمالغرب ادامه داد: برگزاري فينال مسابقات واليبال شمالغرب ، افتتاحيه مسابقات واليبال خواهران ، برگزاري مسابقات بومي محلي ويژه خواهران ، برگزاري مسابقات دوچرخه سواري ، افتتاحيه مسابقات بوكس ، برگزاري مسابقات كونگ فوتوآ ، برگزاري مسابقات اسكواش ويژه بانوان ، برگزاري مسابقات ژيمناستيك ، برگزاري فينال مسابقات هندبال ، افتتاح مسابقات فوتسال بانوان ، برگزاري مسابقات كشتي پهلواني ، برگزاري مسابقات كاراته بانوان ، برگزاري فينال مسابقات فوتبال محلات ، برگزاري همايش پرواز بادبادكها ويژه خانواده ها ، همايش دوهمگاني بانوان ، و برگزاري مسابقات گل كوچه و دو نيمه استقامت از ديگر برنامه هاي تربيت بدني شمالغرب براي گراميداشت دهه مبارك فجر است.

شاملو با اشاره به برگزاري مسابقات مختلف در اين تربيت بدني گفت : در طول ماههاي گذشته مسابقاتي در رشته هاي تكواندو - كاراته - جودو - بوكس- ژيمناستيك و وشو درتربيت بدني شمالغرب برگزار شده است. ضمن اينكه دررشته هاي فوتبال - هندبال - واليبال و بسكتبال نزديك به 600 مسابقه برگزار كرده ايم. در رشته هاي دووميداني - دوچرخه - اسكيت - هاكي - بيليارد - اسكواش و كوهنوردي نيز 350 مسابقه برگزارشده است.

رئيس تربيت بدني شمالغرب تهران درپايان ابراز اميدواري كرد كه اين اداره كل بتواند به نحوي شايسته مسابقات گراميداشت دههه مبارك فجر را برگزار كند.