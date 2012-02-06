بزرگ ترین پارک آبی غرب استان تهران در شهریار افتتاح می شود

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهر برداری بزرگترین پارک آبی در غرب استان تهران در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان شهریار خبر داد و اظهار داشت: این پارک در فضایی بیش از سه هزار مترمربع به صورت سرپوشیده طراحی و احداث شده است.

وی افزود: این پارک دارای بخشهایی همچون کافی شاپ، سونا خشک و بخار، جکوزی، رودخانه، وسایل مختلف بازی، حمام سنتی، سالن ماساژ و دارای طراحی منحصر به فردی است.

این مسئول عنوان کرد: در مراسم افتتاح این مرکز مسئولان استانی و شهرستان حضور دارند که در ایام دهه فجر این مرکز بهره برداری خواهد شد.