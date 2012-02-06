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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

در دهه فجر/

بزرگ ترین پارک آبی غرب استان تهران در شهریار افتتاح می شود

بزرگ ترین پارک آبی غرب استان تهران در شهریار افتتاح می شود

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهریار از افتتاح و بهره برداری بزرگ ترین پارک آبی غرب استان تهران در این شهرستان طی ایام دهه فجر خبر داد.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر از افتتاح و بهر برداری بزرگترین پارک آبی در غرب استان تهران در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان شهریار خبر داد و اظهار داشت: این پارک در فضایی بیش از سه هزار مترمربع به صورت سرپوشیده طراحی و احداث شده است.

وی افزود: این پارک دارای بخشهایی همچون  کافی شاپ، سونا خشک و بخار، جکوزی، رودخانه، وسایل مختلف بازی، حمام سنتی، سالن ماساژ و دارای طراحی منحصر به فردی است.

این مسئول عنوان کرد: در مراسم افتتاح این مرکز مسئولان استانی و شهرستان حضور دارند که در ایام دهه فجر این مرکز بهره برداری خواهد شد.

کد مطلب 1526649

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