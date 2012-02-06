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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۱۸

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در حال برگزاری است

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعد از تاخیرهای پیاپی در روند منظم برگزاری آن با حضور اعضای دولتی هم اکنون در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از امروز در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در حال برگزاری است.

این جلسه در حالی آغاز به کار کرده که جلسات منظم شورای گفتگو که هر دو هفته یک بار در یکی از دستگاهها و وزارتخانه های عضو آن برگزار می شود ،چند هفته ای با تاخیر در برگزاری مواجه شده بود.

برخی خبر از توقف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به دلیل اختلافات دولت و اتاق بازرگانی بر روی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می دادند اما امروز برگزاری این شورا که احتمالا در آن وزرای دولتی یا نمایندگان آنها حضور دارند، به این شایعات خاتمه داد.

کد مطلب 1526689

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