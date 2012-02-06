اسرائیل درپی حمله به ایران نیست/ سندی درباره اقدام ایران علیه آمریکا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "باراک اوباما" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی "ان بی سی" در ادامه رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرد: ایالات متحده برای ممانعت از تبدیل ایران به یک قدرت هسته ای از هیچ اقدامی دریغ نمی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا رژیم صهیونیستی در پی حمله نظامی به ایران است؟" گفت: فکر نمی کنم که اسرائیل چنین تصمیمی گرفته باشد، واشنگتن و تل آویو در قبال ایران آهسته و پشت سر یکدیگر گام بر می دارند.

اوباما تاکید کرد: آمریکا و اسرائیل رایزنی های نظامی و اطلاعاتی بسیاری با یکدیگر دارند، که در گذشته شاهد چنین گفتگوهای نزدیکی نبودیم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات متناقض خود در قبال برنامه هسته ای ایران بر حل این برنامه به شیوه ای دیپلماتیک تاکید کرد و در عین حال گفت: تمام گزینه ها در قبال ایران روی میز است.

با وجود آنکه ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده است، اوباما در ادامه اظهارات ظالمانه خود ادعا کرد: هر اقدامی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای و مماننعت از یک مسابقه تسلیحات هسته ای در منطقه انجام می دهیم.

وی در ادامه در واکنش به اظهارات "جیمز کلاپر" رئیس اطلاعات ملی آمریکا در خصوص احتمال تلاش ایران برای انجام حملاتی انتقام جویانه در داخل خاک آمریکا در صورت تحت فشار قرار دادن این کشور گفت: هیچ مدرکی در این باره وجود ندارد.