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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۲

در اجلاس مونیخ عنوان شد؛

درخواست قطر برای مذاکرات هسته ای با ایران/ تحریمها شرایط را وخیم تر می کند

درخواست قطر برای مذاکرات هسته ای با ایران/ تحریمها شرایط را وخیم تر می کند

وزیر مشاور قطر در امور همکاری های بین الملل در سخنانی خواستار انجام گفتگوهای جدی با ایران برای حل موضوع هسته ای شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "خالد العطیه" که به همراه "احمد داوداوغلو" در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران شرکت کرده بود با مخالفت با هرگونه حمله نظامی به ایران گفت که تحریمها شرایط را وخیم تر می کند.

وی افزود: به نظرم باید با کمک متحدان و دوستان غربی، باب مذاکرات جدی با ایران را بگشاییم تا از این مناقشه خارج شویم. این احساس ما در منطقه است.

در این جلسه پرسش و پاسخ که روز گذشته در مونیخ برگزار شد داوداوغلو نیز درباره هر گونه اقدام نظامی در منطقه هشدار داد. وی در سومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ با بیان اینکه چنین اقدامی می تواند فاجعه بار باشد مخالفت خود را با اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران اعلام کرد.

داود اوغلو بهترین راه برای حل اختلافات غرب با ایران بر سر برنامه هسته ای این کشور را مذاکره دانست و یادآور شد که در این میان اعتمادسازی میان دو طرف مذاکره کننده مهمترین مسئله است.
کد مطلب 1526708

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