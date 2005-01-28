عيد غدير بايد به عنوان عيد رسمي درآيد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در قم، آيت الله مكارم شيرازي با بيان اين ‌كه هنوز عيد غدير به عنوان يك عيد رسمي مطرح نيست، گفت : اين عيد بايد به عنوان يك عيد رسمي مطرح شود و مانند مسيحيان كه به مناسبت تولد مسيح از يك ماه قبل تدارك مي‌بينند، برنامه‌هايي براي بزرگداشت اين روز تنظيم شود.



وي پيشنهاد كرد : بسياري از پروژه‌هاي عمراني در روز غدير و به نام غدير افتتاح شود كه اگر به عنوان مثال در روز غدير چند هزار پروژه داخل و خارج كشور افتتاح شود، مخالفان هم براي خبررساني آن مجبورند از آن ياد كنند.



آيت الله مكارم شيرازي با قرائت قسمتي از حديث غدير بيان داشت آيا در كشور علي ابن ابي‌طالب و ديگر كشورهاي اسلامي مردم تابع امر اميرالمؤمنين هستند؟ آيا تمام برنامه‌هاي رسانه‌ها و وزارتخانه‌ها و اداره‌ها و صدا و سيما و خانواده‌ها و بازارها تحت فرمان پيامبر و حضرت اميرالمؤمنين هستند ؟ اگر چنين است كه چه بهتر و اگر نيست بايد بكوشيم تا تبلور غدير را در زندگي اجتماعي‌مان نشان دهيم. چرا كه وقتي سخن كارگر مي‌افتد كه آن سخن پيروان سخن متبلور باشد.



وي ضمن تقدير از برگزاري كنگره بين المللي غدير گفت : بايد بحث‌ها و گفتمان‌ها در ميان علماي اسلام دربارة غدير تشكيل شود كه البته اين مسئله با وحدت منافاتي ندارد.



وي افزود بايد حديث غدير به‌طور خلاصه با منابع دست اول منتشر شود و در اختيار اقشار مختلف خصوصاً‌جوانان قرار گيرد جوانان آن را حفظ كنند و در سايت‌ها و ماهواره‌ها و رسانه‌هاي جمعي منتشر شود تا يك بسيج عمومي براي نشر غدير انجام گيرد.



اين مرجع تقليد با اشاره به راويان و محدثين بي‌شمار حديث غدير، اين حادثه را از داستان‌هاي عجيب تاريخ اسلام دانست كه با وجود اين همه مستمع و اين همه راوي چنان فعاليتي‌ براي پرده پوشي آن صورت گرفته كه حتي بسياري از علماي اسلام از آن بي‌خبرند.



وي گفت : كنگرة بين المللي غدير وظيفه دارد گرد و غبار را از غدير بزدايد و جايگاه غدير را به همه جهانيان نشان دهد.



آيت الله استادي عضو جامعة مدرسين حوزة علميه قم نيز به جاي دبير اين كنگره حجت‌الاسلام حسيني بوشهري براي خير مقدم حاضر شده بود طي سخناني با اشاره به سخن برخي كه مي‌گويند مسئله امامت اميرالمؤمنين يك مسأله تاريخي است و اختلاف ما با اصل تسنن يك مسئله تاريخي بوده كه گذشته است، از گويندگان اين جمله انتقاد كرد و گفت : ظاهراً اين جمله، جملة خوبي نيست يا برداشت بدي از آن مي‌شود.



وي افزود: درست است كه غدير يك مسئلة تاريخي است اما ما شيعيان امامت را بر اساس براهين قرآني، حديثي و عقلي مثل نبوت مي‌دانيم.



وي گفت : اگر گفته مي‌شود در مباحثات ايجاد دشمني نكنيم تا دشمن سوء استفاده نكند به معناي كوتاه آمدن از غدير نيست. چنانچه امام امت هم در وصيتنامه‌اش بيش از هر چيز بر اين مسئله تأكيد كرده است.



آيت الله استادي افزود : الان دنيا آمادگي اين بحث‌ها را دارد و حتي اهل تسنن آمادگي دارد.



وي اظهار كرد : روزي فرا مي‌رسد كه تمام جهان اسلام را شيعه معتقد به امامت اميرمؤمنان بدانيم.

کد مطلب 152675