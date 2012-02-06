به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل ماموران پلیس آگاهی در جریان فعالیت گسترده تعدادی از سرشاخه های شبکه هرمی گلدکوئست در اینترنت قرار گرفتند. بررسی ماموران نشان داد پس از عملیات های گسترده برعلیه سرشاخه های شرکت های هرمی در تهران این بار آنها فعالیتهای خود را به شهر های دیگر منتقل کرده اند.

آغاز تحقیقات نامحسوس

با ردیابی های تخصصی مشخص شد، تعدادی از سرشاخه های شرکتهای هرمی در اصفهان فعالیت مخفیانه ای را آغاز کرده و پس از جذب و اغفال طعمه های خود در استانهای دیگر از طریق اینترنت آنها را به این شهر می کشانند.

ماموران پلیس آگاهی و سربازان گمنام امام زمان(عج) پس از سه ماه کارهای اطلاعاتی سرانجام 15 دفتر سرشاخه های شرکتهای هرمی را در اصفهان شناسایی کرده و آنها را زیر نظر گرفتند.

سرانجام با تکمیل فاز تحقیقات اطلاعاتی ماموران اواخر هفته گذشته در عملیاتی سحرگاهی و همزمان سراغ سرشاخه های این شرکت در 15 منطقه اصفهان رفته و آنها را دستگیر کردند.

سرهنگ حسین حسین زاده - رییس پلیس آگاهی استان اصفهان – در تشریح این عملیات به خبرنگار مهر گفت: این عملیات که به طور همزمان اجرا شد ضربه محکمی به شرکت گلدکوئست وارد کرد. ماموران پلیس آگاهی و سربازان گمنام امام زمان(عج) در این عملیات ها 115 نفر را دستگیر کردند که 25 نفر آنها از سرشاخه ها و اعضای اصلی شرکتهای هرمی بودند.

آرزوی ویلا در جزیره نخل

وی افزود: پس از تحقیقات از دستگیرشدگان مشخص شد 90 درصد آنها بومی استان نبوده و از استانهای بوشهر، بندرعباس،خراسان جنوبی، آذربایجان غربی و... به اصفهان آماده بودند. میانگین سنی متهمان 25 سال و سطح سواد آنها سیکل تا فوق دیپلم است. سرشاخه ها آنها در اینترنت فریب داده و به بهانه سود کلان به دفاتر خود در اصفهان کشانده بودند. در جیب اغلب دستگیر شدند فهرستی از آرزوهایشان وجود داشت. یکی از زیرشاخه ها در فهرست خود آرزو کرده بود که یک ویلای 600 متری در جزیره نخل امارات داشته باشد.همچنین مغازه ای 150 میلیونی برای برادرش و یک خودروی گرانقیمت برای پدرش بخرد. در حالی که پدر او توانایی رانندگی ندارد.

سرهنگ حسین زاده ادامه داد: سر شاخه ها در هر آپارتمان بین 15 تا 30 نفر را نگهداری کرده و از هر کدام از آنها بین دو تا 10 میلیون تومان گرفته بودند. سر آفیس ها همچنین لباس شیک و خودروهای گرانقیمت داشته و ادعا می کردند با سرمایه گذاری در گلدکوئست به اینجا رسیده اند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: اغلب سرشاخه ها پیش از این نیز به اتهام فعالیت در شرکتهای هرمی دستگیر شده اما پس از آزادی با قرار وثیقه دوباره فعالیت خود را از سر گرفته بودند. حسابهای سر شاخه ها با دستور قضایی مسدود شده و در حال بررسی و شناسایی حسابهای آنها در خارج از کشور هستیم. پس از توجیه زیر شاخه ها و اطلاع آنها درباره نحوه کلاهبرداری سرآفیس ها ، شاهد شکایت آنها از بالا دستی های خود بودیم.

فقط 2 درصد سود می کنند

این مقام انتظامی با اشاره به نتایج یک تحقیقات علمی گفت: در این تحقیق دانشگاهی مشخص شد در فعالیتهای هرمی تنها 2 درصد سود میلیونی می بردند. 6 درصد پول خود را با سود کم دریافت می کنند و 92 درصد دیگر متضرر می شوند.

وی همچنین به اعضای شرکتهای هرمی هشدار داد: فعالیت شرکتهای هرمی به علت اخلال در نظام اقتصادی در اغلب کشور ها جرم بوده و در ایران نیز دارای عنوان مجرمانه است. سر شاخه های این شبکه در ایران توجه داشته باشند اگر فعالیتشان باعث اخلال در نظام اقتصادی شود با مجازات اعدام، پنج یا 10 سال حبس روبرو خواهند شد.

حسین زاده با اشاره به اینکه 15 دفتر سرشاخه ها به صورت اجاره ای بوده است تاکید کرد که هر گونه همکاری در اجاره یا رهن واحدهای مسکونی، اداری یا تجاری با شرکتهای هرمی به عنوان معاونت در جرم تلقی می شود و فعالیت در شرکتهای هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.