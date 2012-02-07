پایان رقابت های بسکتبال منطقه 4 وزارت علوم/دانشگاه شاهرود قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال دانشجویان دختر دانشگاه های منطقه چهار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدت 5 روز از 12 تا 16 بهمن ماه در دانشگاه مازندران با حضور شش تیم از دانشگاه های صنعتی شاهرود، مازندارن، جامع گلستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و دامغان برگزار شد.

در دیدار پایانی بسکتبالیست های دانشگاه صنعتی شاهرود ضمن ارائه یک بازی منظم و تیمی، با غلبه بر دانشگاه مازندران بر سکوی اول ایستادند.

پس از دانشگاه مازندران نیز دانشگاه جامع گلستان به عنوان سومی دست یافت.

مژده متین، محدثه خواجه، طراوت نوریان، ملیحه محمدیون، فاطمه طباطبائیان، سارا رحیمی، الهه کاشفی، الهام مرزبان، الناز سبزواری، فاطمه نیک نژاد، محبوبه صنعتگر و زهرا مهرپویا به مربیگری مریم حسنی و سرپرستی مهین بهنام تیم دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی شاهرود را تشکیل می دهند.

فاطمه خدائی نیز از دانشگاه صنعتی شاهرود به عنوان سرپرست فنی در این مسابقات حضور داشت.