اگر كركوك تحت كنترل كردها قرار گيرد آمريكا بايد با عواقب آن روبرو شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اردوغان كه قبل از عزيمت خود براي شركت در "مجمع جهاني اقتصاد" داووس در فرودگاه آنكارا با خبرنگاران صحبت مي كرد گفت:"هر حركت اشتباهي در كركوك تاثير منفي بر آينده عراق و صلح در آن كشور خواهد گذاشت".

نخست وزير تركيه گفت: سازمان ملل، آمريكا و ديگر نيروهاي ائتلاف نبايد اجازه دهند در آنجا يك ساختار نامناسب و مخالف ايجاد شود و اگر آنها چشم هاي خود را نسبت به اين مساله ببندند بهاي آن را در آينده خواهند پرداخت.

اخيراً بعد از فروپاشي ديكتاتوري صدام تعدادي از كردها كه گفته مي شد در زمان حكمراني صدام از كركوك رانده شدند مجدداً در آنجا اسكان داده شدند و اين مساله مورد مخالفت آنكارا قرار گرفت و تركيه اعلام كرد كه تعداد كردهائي كه در كركوك مجدداً اسكان داده شده اند و براي راي گيري ثبت نام كرده اند نسبت به تعدادي كه در زمان صدام از آنجا رانده شده اند بيشتر است و اين مساله هنوز مورد اختلاف شديد آنكارا و واشنگتن مي باشد.

لازم به ذكر است كه تركيه در روابط خود با آمريكا و ساير متحدان، هميشه از مساله كردها و شمال عراق به عنوان خط قرمز سياست خارجي تركيه استفاده كرده و هر گونه همكاري و يا عدم همكاري خود با متحدين را در اين قالب مورد بررسي قرار داده است و به همين خاطر آمريكا در حوزه شمال عراق به خاطر حساسيت فوق العاده همپيمان خود، با مشكلات بسيار عديده اي روبرو بوده است.

همچنين در اين باره لازم به ياد آوري است كه اخيراً "گروه بحران بين الملل" (ICG) با انتشار گزارشي به بروز درگيري و تنش در منطقه كركوك هشدار داده و آن را بزرگترين تهديد براي ثبات عراق توصيف كرده است كه مي تواند مناقشات منطقه اي را در پي داشته باشد و اين در حاليست كه منابع كرد نيز بارها نگراني خود را از مسائل پشت پرده تركيه و آمريكا اعلام كرده اند و به نظر مي رسد كردها بيم از آن دارند كه اين دو كشور همپيمان در يك توافق ضمني كنار آيند و اين مساله مي تواند اختلافات اين دو كشور را در شمال عراق كه كردها در صدد بهره برداري از آن هستند حل كند.