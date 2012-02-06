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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۵۷

ستاد تنظیم بازار جاسک با تعطیلی دو واحد صنفی تشکیل شد

ستاد تنظیم بازار جاسک با تعطیلی دو واحد صنفی تشکیل شد

جاسک - خبرگزاری مهر: درپی گرانفروشی و سودجویی بعضی از بازاریان و تاکیدات استاندار هرمزگان، اولین جلسه ستاد تنظیم بازار در جاسک با پلمپ دو واحد صنفی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر مهدی نخعی فرماندار جاسک صبح دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار در جاسک ضمن تبریک دهه فجر گفت: انقلابی که شهداء بدست ما سپردند یک امانت است و برای حفظ این امانت و دستاوردهای عظیم آن باید مجدانه تلاش کنیم که مدیون خون شهداء نشویم.

نخعی افزود: برای کنترل بازار باید علم اقتصادی داشته باشیم، بالا رفتن بعضی از کالا های ضروری مردم هیچ ربطی به ارز و قیمت بازار ندارد، ستاد تنظیم بازار دست از تشریفاتی بردارند و اثرات این جلسه باید در سفره های مردم دیده شود.

سرپرست اداره صنعت و معدن نیز در این جلسه گزارش داد: باتوجه به ایام پایانی سال و تنظیم بازار به دستور فرماندار طرح ضربتی کنترل نظارت در بازار اجرا شده و با واحدهای صنفی متخلف بشدت برخورد خواهد شد.

یوسف ذاکری افزود: دو واحد صنفی متخلف به دلیل گرانفروشی وعدم رعایت قانون نظام صنفی پلمپ شد این روند همچنان تا تنظیم کامل بازار ادامه دارد.

کد مطلب 1526839

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