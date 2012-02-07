اجرای طرح اعتباربخشی فرهنگی در بیمارستانهای دانشگاههای علوم پزشکی

دکتر محمدحسین آیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانسته است شاخص های فرهنگی را تدوین کند که بر اساس آن بیمارستانها و دیگر فضاهای دانشگاه را اعتباربخشی کند.

وی افزود: در قدم اول این دانشگاه، بیمارستان های شیراز را اعتبار بخشی کرده است و بر اساس این رتبه بندی فرهنگی، نشان مهر "شافی" که اختصاری از شاخص اعتباربخشی فرهنگی است، به 11 بیمارستان این دانشگاه اعطا شد.

آیتی با اشاره به شاخص هایی که برای اعتباربخشی فرهنگی در این دانشگاه مورد تاکید قرار گرفته بود، یادآور شد: مسائل فرهنگی از جمله مسائل اعتقادی و دینی، مسائل مربوط به حقوق بیمار و اخلاق پزشکی، همگن بودن جنسیتی در بخشهای درمانی، ارائه خدمات تشخیصی از هر دو جنس به صورت همگن، رعایت حریم خصوصی بیمار و اطلاع رسانی به بیمار، نحوه پیگیری نارضایتی بیمار و همراه و رفتار کارکنان در رده های مختلف پرسنل خودشان گزیده ای از این شاخص ها بود.

وی خاطرنشان کرد: شاخص های اعتبار بخشی پیش از این تنها به موضوعات درمانی و بهداشتی محدود بود و همواره مواردی همچون کیفیت درمان، تعداد پزشک و پرستار و تخت ارزیابی می شد. البته دغدغه مسائل فرهنگی همواره وجود داشته است که دانشگاه علوم پزشکی شیراز آن را عملی کرد.

معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت اضافه کرد: از سوی دیگر مسائل فرهنگی، مسائلی کیفی هستند و ارزیابی آنها به صورت عدد و رقم کمتر امکان پذیر است و لازمه اش این است که شاخصها به گونه ای قابل ارزیابی تعیین شود. از سوی دیگر ابتدا بیمارستانها خودارزیابی کردند و پس از آن دانشگاه آنها را ارزیابی و سپس اعتباربخشی کرد.

وی گفت: این شاخصها سال به سال ارتقا می یابد و اعتبار مهر شافی نیز 6 ماهه است و پس از اخذ مجدد اعتبار، دوباره این مهر تجدید می شود.

آیتی افزود: پیشنهاد شده است که این اعتباربخشی برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی نیز انجام گیرد که ما به زودی آن را به شورای فرهنگی وزارت بهداشت با حفظ مالکیت معنوی نام دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارائه می کنیم.