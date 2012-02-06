بازگشایی راه ارتباطی 80 روستا در کوثر/ 20 روستا در محاصره برف

پیمان خیر اندیش روز دوشنبه در حاشیه بازدید از راههای روستایی این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: به علت بارش سنگین برف در روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته و نیز بارشهای نسبی در روز شنبه اخیر راه ارتباطی 100 روستا مسدود شده بود.

وی با اشاره به تلاش راهداران برای بازگشایی راه ارتباطی این تعداد روستا اضافه کرد: با توجه به حجم بارش و نیز بروز کولاک شدید در منطقه تلاش راهداران برای بازگشایی راه 20 روستای دیگر ادامه دارد.

مدیر راه و ترابری کوثر با بیان اینکه سایر راههای اصلی و فرعی این شهرستان باز و تردد در آنها جریان دارد، یادآور شد: تردد در این مناطق به دلیل کوهستانی بودن و برفگیری با کندی صورت می گیرد و باید رانندگان ضمن رعایت جوانب ایمنی تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

در همین حال در بخش هشتجین شهرستان خلخال نیز مشکل تردد برای برخی روستاها بوجود آمده که راهداران در حال بازگشایی جاده های ارتباطی هستند.

همچنین به گزارش کارشناس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل هم اکنون تمام محورهای اصلی استان باز و تردد در آنها جریان دارد که البته در برخی از گردنه ها به دلیل کولاک و یخبندان تردد به کندی صورت می گیرد.

رضا شیرین زاده تصریح کرد: در محور خلخال - اسالم ارتفاع زیاد برف در کنار جاده احتمال وقوع کولاک را تشدید کرده که ضروری است رانندگان با تجهیزات کامل در این مسیر تردد کنند.

به پیش بینی اداره هواشناسی استان اردبیل در روزهای آینده آسمان تمام این استان صاف و با افزایش نسبی دمای هوا همراه خواهد بود.