استاندار سمنان بر تسریع امداد رسانی به روستاهای تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح روز دوشنبه در حاشیه جلسه ستاد بحران استان سمنان در محل استانداری در گفتگو با خبرنگاران ضمن تاکید بر بازگشایی راه های مواصلاتی استان افزود: بازگشایی جاده7 روستا در منطقه میامی، برق رسانی به دو روستای کرند و دشت شاد، ارسال بسته های غذایی به روستاهای حسین آباد کالپوش، سوخت رسانی به روستای فولاد محله مهدیشهر از جمله مصوبات جلسه ستاد بحران بود.

وی همچنین با اشاره به پیش بینی های اداره کل هواشناسی استان مبنی بر گرم شدن هوا و احتمال سیل افزود: دستگاهها و سازمانها آمادگی لازم برای این مسئله را داشته باشند و اخطارهای هواشناسی را جدی بگیرند.

استاندار سمنان در پایان از تمامی افرادی که در این بحران امدادرسانی کرده اند سپاسگزاری کرد و گفت: در این امدادرسانی 1500 در راه مانده داشتیم که همگی به سلامت نجات یافتند و هیچ تلفاتی نداشتیم.