بناب نخستین شهر سبز آذربایجان شرقی نامیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور شهرستانهای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در آیین بهره برداری از طرح گازرسانی به دو روستای صور و قیماسخان در شهرستان بناب به عنوان آخرین روستاهای فاقد گاز این منطقه، گفت: با گازرسانی کامل به تمام روستاهای بناب این شهرستان نخستین شهرستان سبز استان است که تمام اهالی آن از گاز طبیعی بهره مند می شوند.

عباس تندکار افزود: برای گازرسانی به این دو روستا در مجموع چهار میلیارد و 880 میلیون ریال اعتبار هزینه شده که برای روستای صور با 52 خانوار و 350 نفر جمعیت شش هزار و 400 متر لوله گذاری و 43 علمک نصب شده است.

وی اظهار داشت: برای روستای قیماسخان نیز که 10 خانوار و 47 نفر جمعیت دارد 8 کیلومتر لوله گذاری و 13 فقره انشعاب داده شده است.

تندکار با تأکید بر اینکه هرگونه لوله کشی گاز باید مورد تأیید نظام مهندسی بوده و مسائل ایمنی در مصرف آن رعایت شود؛ افزود: با توجه به اینکه این دو روستا در منطقه کوهستانی و سردسیر قرار گرفته اند؛ بنابراین رعایت مسائل ایمنی از جمله کنترل دقیق دودکش در آنها بسیار ضروری است.

مسئول امور شهرستانهای شرکت گاز استان در ادامه تعداد مشترکین گاز در شهرستان بناب را 31 هزار و 921 خانوار اعلام کرد و گفت: هم اکنون با نصب 22 هزار و 746 فقره انشعاب، 125 هزار و 209 نفر جمعیت در شهرستان بناب تحت پوشش استفاده از نعمت گاز هستند.

تندکار تصریح کرد: در سطح شهرستان بناب 497 کیلومتر لوله گذاری گاز انجام یافته است.

به گفته وی هم اکنون 5 جایگاه سوخت گاز سی ان جی و 13 ایستگاه گاز دراین شهرستان وجود دارد.

فرماندار شهرستان بناب نیز در این مراسم با بیان اینکه هم اکنون تمامی روستاهای زیر 20 خانوار بناب از خدمات عمومی دولت برخوردار هستند گفت: روستاییان عزیز هم مثل سایر هموطنان به برکت خون پاک شهدا از رفاه عمومی و امکانات اولیه کشور برخوردار هستند.

سعید برقی در ادامه بر لزوم بهسازی و نوسازی خانه های روستایی صور و قیماسخان و تغییر بافت فرسوده روستایی آنها تأکید کرد.