مکملهای غذایی سویا در کاهش رشد سرطان سینه بی اثرند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه نورث وسترن در تحقیقاتی که به منظور ارزیابی فواید مکملهای غذایی در پیشگیری از سرطان سینه انجام دادند به این نتایج دست یافتند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "بررسیهای ما به بیانی ساده نشان داد که مکملها غذا نیستند حتی اگر غذاهای برپایه سویا بتوانند یک اثر حفاظتی داشته باشند ما نتوانستیم چنین اثری را در مورد مکملهای غذایی برپایه سویا مشاهده کنیم."

این محققان همچنین در مطالعات پیشین خود نشان داده بودند که مکملهای "بتا- کاروتن" و "سلنیوم" نیز هیچ تاثیری در پیشگیری از سرطان ریه ندارند.

در این تحقیق، دانشمندان به روشی تصادفی برای 98 زن یک مکمل غذایی ایزوفلاون سویا و یا پلاسیبو تجویز کردند.

ایزوفلاونها عناصر سازنده خوراکیهای برپایه سویا هستند که اعتقاد بر این است یک اثر ضد استروژنی دارند.

این زنان بیش از 4 هزار سلول توموری مخاطی سینه داشتند. پس از گذشت 6 ماه، پژوهشگران سطوح Ki-67 را ارزیابی کردند. Ki-67 یک نشانگر ویژه رشد سلولهای سرطانی است.

براساس گزارش مدیکال اکسپرس، این بررسیها نشان داد که پس از 6 ماه در هر دو گروه آزمایش و کنترل هیچ تفاوتی مشاهده نشد.

باوجود این، در زنان پیش از یائسگی، سطح Ki-67 افزایش یافت که این می تواند حتی به معنی اثرات منفی مکمل باشد.