معافیت 50 درصدی مدارس از هزینه های انشعاب/هر گونه قطعی در مدارس البرز قطع می شود

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرایی شدن دستور العمل معافیت 50 درصدی مدارس از هزینه های آب، برق و گاز خبر داد و افزود: در روزهای اخیر به دلیل بروز برخی مشکلات در پرداخت هزینه های گاز و ... شاهد قطعی وسایل گرمایشی در برخی مدارس استان بودیم که به سرعت این امر پیگیری شد.



وی افزود: درصدد پیگری و اجرای دستور العملی هستیم تا مدارس به صورت رایگان انشعاب آب، برق و گاز داشته باشند.



حلیمی گفت: در حال حاضر برخی مدارس و هنرستانهای استان با هزینه های بالای انشعاب مواجه اند و در برخی مدارس این روند مشاهده نمی شود؛ لذا با تایید این دستور العمل بر اساس آمپر و میزان مصرف در نقاط مختلف این روند متفاوت خواهد بود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز گفت: با اجرای دستور العمل اخیر، دیگر شاهد این قطعی ها به هر دلیل که باشد، نخواهیم بود.