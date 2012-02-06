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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۴۰

بهره برداری از تصفیه خانه شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت

بهره برداری از تصفیه خانه شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت

پاکدشت – خبرگزاری مهر: پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی خوارزمی پاکدشت با اعتبار بیش از 16 میلیارد ریال همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شهرک صنعتی خوارزمی در این مراسم که عصر یکشنبه با حضور معاون عمرانی استانداری تهران برگزار شد، گفت: احداث تصفیه خانه به عنوان یکی از مهمترین نیازهای شهرک صنعتی، نقش مؤثری در افزایش فعالیت شهرک صنعتی و کمک به حفظ و نگهداری محیط زیست خواهد کرد.

محمد غلامی افزود: آب استحصال شده از این آب برای آبیاری فضای سبز شهرک صنعتی استفاده می شود و با آزمایشهای انجام شده بر روی مواد حاصل ازتصفیه آب، امکان استفاده از آن در بخش کشاورزی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح انتقال آب حاصل از این تصفیه خانه ابتدای سال 91 اجرا خواهد شد، بیان کرد: این تصفیه خانه که با زیربنای سه هزار مترمربع احداث شده، در شبانه روز 500 متر مکعب فاضلاب را تصفیه می کند.

کد مطلب 1526941

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