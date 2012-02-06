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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۵

در جشنواره موسیقی فجر/

ارکستر سمفونیک با دو خواننده به روی صحنه می رود

ارکستر سمفونیک با دو خواننده به روی صحنه می رود

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری نادر مرتضی پور و خوانندگی امیر تاجیک و عبدالحسین مختاباد در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر،ارکستر سمفونیک تهران در این دوره از جشنواره به همراه گروه کر دفتر موسیقی به اجرای قطعاتی به آهنگسازی ابرآویز ، دهبستی، خالقی، ریاحی و خاچاطوریان می پردازد.

ارکستر سمفونیک در بخش اول قطعاتی چون طرح حرم به آهنگسازی ابرآویز با تنظیم کامبیز رحیمی، خوشه چین به  آهنگساز خالقی و تنظیم شهرام توکلی و خوانندگی عبدالحسین مختاباد، فجر بیداری به آهنگسازی و تنظیم سهیل دهبستی به خوانندگی امیر تاجیک و گروه کر دفتر موسیقی و سوئیت ایران زمین به آهنگسازی حسن ریاحی را اجرا می کنند.

در بخش دوم، ارکستر سمفونیک اورتور E.Lalo و چهار  قسمت از سوئیت گایانه اثر خاچاطوریان را می نوازد.

بیست و هفتمین جشنواره موسیقی فجر 24 تا 30 بهمن ماه به دبیری دکتر حسن ریاحی در تهران، کرج، قزوین، شیراز، یاسوج و گرگان برگزار می شود.
 
کد مطلب 1526942

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