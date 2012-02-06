پایگاه انتقال خون کمالشهر کرج افتتاح شد

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این پایگاه در کمالشهر کرج با دو تخت خواب از این پس به عنوان پایگاه دیگری جمع آوری پلاسمای خون شهروندان در این منطقه را بر عهده خواهد داشت.



وی افزود: سازمان انتقال خون استان البرز همکاری جامع و دو سویه ای با دانشگاه علوم پزشکی استان البرز دارد.



دکتر اسلامی گفت: اوج فعالیت های این مرکز در زمانهای خاص مانند شب های قدر، عاشورا و تاسوعای حسینی به اوج خود می رسد.



وی افزود: در ماه رمضان سال جاری کل کشور با افت مراجعه کنندگان همراه بود؛ اما سازمان انتقال خون استان البرز علاوه بر تامین خون در این استان خود استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، هرمزگان و تهران را نیز تامین کرد.