نمایشگاه عکس انقلاب اسلامی در فیروزکوه برپا شد/ اعزام دانشجویان به مرقد امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشگاه پیام نور فیروزکوه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: اقتدار و عزت ملت مسلمان ایران به طور خاص و مسلمانان جهان به طور عام، یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب است.

حجت الاسلام اصغر رستمی افزود: جرأت و جسارتی که امروز مستضعفان جهان در مقابل توطئه های استکبار پیدا کرده اند و بینشی که در راه مبارزه با قدرتهای استکباری ایجاد شده، برگرفته از بیداری اسلام ایران در 33 سال گذشته است.

وی یادآور شد: ایجاد همدلی، وحدت و یکپارچگی در میان آحاد امت اسلامی و ملل مسلمان جهان، بازگرداندن روحیه اسلامی و تفکر علوی و نبوی به جامعه به سوی سکولار رفته آن زمان، کشیدن خط بطلان بر عقاید انحرافی که ریشه آسمانی ندارند، ایجاد زمینه مناسب برای رشد معنوی اسلام خواهان و حرکت در مسیر سازندگی، پیشرفتهای علمی چشمگیر در حوزه های مختلف در افق ترسیم شده، همگی در راستای انقلاب شکوهمند اسلامی قابل تفسیر است.

این مسئول ادامه داد: این نمایشگاه با هدف گرامیداشت ایام الله دهه فجر، دهه کرامت و آزادگی، سالروز استقرار حکومت اسلامی و پاسداشت و تکریم استقرار حکومت دینی در ایران در معرض دید عموم قرار گرفته است.

اعزام استادان و دانشجویان فیروزکوه به مرقد امام(ره)

وی عنوان کرد: استادان، کارکنان و دانشجویان بسیجی این دانشگاه به سوی حرم مطهر امام راحل در قالب کاروان زیارتی "عاشقان روح الله" با هدف تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اعزام می شوند.

مسئول امور فرهنگی دانشجویی این دانشگاه نیز در این مراسم از اعزام زوجهای دانشجو به مشهد مقدس، برگزاری اردوی زیارتی حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران و اردوی زیارتی به مشهد الرضا(ع) در ایام دهه فجر خبر داد.