نوسانات ارز و سردرگمی در بازار کامپیوتر و موبایل/ از احتکار تا پلمپ

بررسی های میدانی خبرنگار مهر از بازارهای مختلف کامپیوتر و تلفن همراه در تهران از سردرگمی فعالان این بازار و نیز خریداران این کالاهای مصرفی حکایت دارد و طبق گفته فروشندگان بازار حتی اعلام سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز نیز نتوانسته از دغدغه این صنف بکاهد.

حیات دوباره بازار نیمه تعطیل کامپیوتر



اگرچه نوسانات نرخ ارز تغییر و تحولاتی در بازار کامپیوتر و موبایل ایجاد کرد و حتی رکورد زدن نرخ دلار این بازارها را در یک برهه زمانی بسیار کوتاه به کما برد اما با این وجود این بازارهای نیمه تعطیل به حیات خود ادامه داده و فروشندگان آنها نیز با گلایه مندی از وضعیت موجود به فعالیت خود ادامه می دهند.



در بازار کامپیوتر برخی فروشندگان تا روشن شدن تکلیف نهایی بازار ارز بسیاری از اجناس خود را در انبارها نگه داشته اند و قصد فروش ندارند و این در حالی است که برخی فروشندگان این بازار نیز برای تامین نقدینگی به اجبار دست به فروش اجناس خود می زنند.



محاسبات دلاری در بازار کامپیوتر

شواهد نشان می دهد که در مراکز خرید و فروش کامپیوتر، قیمت انواع کامپیوتر، لپ تاپ، تبلت و لوازم سخت افزاری بر پایه دلار محاسبه می شود و فروشندگان این کالاها، قیمتها را با توجه به نوسانات جزئی نرخ دلار محاسبه و مبالغی نظیر هزینه حمل‌ونقل، انبارگردانی، مالیات بر ارزش افزوده، اجاره بها، آب و برق و گاز و تلفن را نیز به رقم دلاری افزوده و آنگاه قیمت نهایی را اعلام می کنند.



یکی از فعالان این بازار به مهر می گوید : در شرایط فعلی تمام فعالان بازار با در نظر گرفتن نرخ روز و حتی ساعتی دلار، قیمت‌ها را به خریداران اعلام می‌کنند. ضمن اینکه تقریبا هیچ فروشگاه یا شرکتی در حال حاضر لیست موجودی را همراه با قیمت به خریداران ارائه نمی‌کند. چرا که چاپ لیست قیمت در شرایطی که قیمت‌ها مدام در حال تغییر است غیرمنطقی است.



پلمپ مغازه ها به دلیل گرانفروشی



شنیده ها حاکی از آن است که ماموران سازمان تعزیرات با حضور در بازارهای کامپیوتر نسبت به جریمه گرانفروشان اقدام می کنند و از فروشندگان می خواهند که اقلام کامپیوتری را به نرخ 3 ماه گذشته عرضه کنند؛ حتی در برخی موارد خبرها از پلمپ برخی مغازه ها در تهران به دلیل عدم توجه به اخطارهای تعزیرات حکایت دارد.



این در حالی است که فروشندگان بازار کامپیوتر معتقدند که در شرایط فعلی و با وجود نوسانات روزانه دلار امکان عرضه این اقلام به قیمتهای گذشته وجود ندارد و فروشندگان دچار ضررهای مالی بسیاری شده و می شوند.



مردم برای خرید کامپیوتر مردد هستند



با این وجود شواهد نیز نشان می دهد که کاربران همچنان برای خرید کامپیوتر، لپ تاپ و انواع سخت افزار دست نگه داشته و تردید دارند و به اذعان خودشان سردرگم هستند و حتی می گویند تا جایی که ممکن است این تصمیم خود را به عقب انداخته اند تا وضعیت فعلی ثبات یابد.



براین اساس و با توجه به کاهش خرید مردم و نیز بی ثباتی نرخ دلار در بازار کامپیوتر که بازار مصرفی اولویت داری محسوب نمی شود باعث شده فعالان بازار ترجیح دهند تا ثبات کامل این بازار صبر کرده و اقلام خود را به حراج نگذارند.



از طرفی با گذشت بیش از 4 روز از ابلاغ سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، شنیده ها حاکی از آن است که صرافیها زیربار اجرای این نرخ جدید نرفته اند و فعالان بازار کامپیوتر اعلام می کنند که صرافی ها دلار را با قیمت بالاتری از نرخ مصوب شده قیمت می دهند.



اوضاع مساعد بازار گوشی برغم نوسانات ارز



بررسی خبرنگار مهر از وضعیت بازار گوشی موبایل در بحبوحه نوسانات ارز حاکی از آن است که به دلیل مصرفی تر بودن این کالای دیجیتالی، بازارهای موبایل در سطح شهر تهران اوضاع مساعدتری داشته و بسیاری از مردم بدون توجه به بی ثباتی نرخ ارز نسبت به خرید گوشی موبایل مورد نیاز خود اقدام می کنند.



البته فعالان این بازار دلیل این امر را نبود واردات رسمی به کشور عنوان می کنند و معتقدند که از آنجایی که بیش از 90 درصد گوشی های وارداتی به کشور از مبادی قاچاق وارد می شود نوسانات نرخ ارز آنطور که باید در این بازار تاثیرگذار نیست.



فعالان بازار موبایل معتقدند که دوگانگی قیمتی در بازار گوشی های موبایل به حدی است که افزایش و یا کاهش نرخ ارز در این بازار آنچنان نمود پیدا نمی کند.