من در پذيرش مسئوليت پرونده هسته اي به خاطر منافع ملي كشورم از حيثيت خود گذشتم// نبايد دلسوزان نظام و كشور در صحنه انتخابات غايب باشند // در انتخابات رياست جمهوري بايد منفعلان را به فعال تبديل كنيم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، روحاني در ادامه سفر به استان گيلان عصر پنجشنبه در همايش جوانان و چشم انداز بين المللي ايران اسلامي افزود: گذشتن از جان راحت و شيرين تر از گذشتن از حيثيت است و من با پذيرفتن مسئوليت پرونده هسته اي به خاطر منافع ملي كشورمان از حيثيت خود گذشتم.



وي خاطرنشان كرد: رييس جمهور چند روزمصرا به اين موضوع اصرار مي كرد و من استنكاف مي كردم و مقام معظم رهبري نيز بر آن تاكيد فرمودند تا من اين مسئوليت را بر عهده بگيرم و به سبب اداي تكليف وارد اين مذاكرات شوم.



روحاني گفت: من وارد صحنه اي شدم كه ابعاد آن مشخص نبوده و جاسوساني بودند كه برخي اطلاعات را در اختيار دشمنان قرار داده بودند و حتي در برخي موارد دوستاني نيز نتوانسته بودند اطلاعات را به خوبي حفظ كنند.



دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: براي نمونه يكي از اساتيدي كه در يكي از تاسيسات فعاليت داشت براي كمك به دانشجوي دوره دكتراي خود براي اتمام رساله اش او را به اين تاسيسات آورده بود و آن دانشجو به طور كامل جزييات اين تاسيسات را در قالب رساله خود مطرح كرده و حتي عكس هايي از آن را نيز در آن رساله منتشر كرده بود.

وي تاكيد كرد: وقتي ابعاد مساله روزي روشن شود كساني كه ايرادهاي بي اساس مي گيرند، شرمنده خواهند شد از سويي وقتي ما از گردنه اي به خوبي عبور كرديم نبايد وضع گذشته را فراموش كنيم.



روحاني تهديد اخير آمريكا را نگراني اين كشور از پيشرفت مذاكرات هسته اي ايران و اروپا دانست و اظهار داشت: امروز در شرايطي قرار داريم كه تهديدهاي آمريكا به طور كامل طبل تو خالي بوده و از روي عصبانيت مطرح مي شود.



وي با تاكيد بر اينكه شرايط ايران به گونه اي نيست كه اسرائيل و يا آمريكا بتوانند اقدام نظامي عليه ايران را شكل دهند، گفت: حضور مردم در صحنه در دهه فجر و راهپيمايي 22 بهمن و انتخابات رياست جمهوري نقش مهمي در خنثي كردن توطئه هاي جديد آمريكا عليه ايران خواهد داشت.



روحاني با تاكيد بر اينكه اگر بيش از 70 درصد مردم در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شركت كنند منافع و امنيت ملي ما تضمين مي شود، گفت: بايد همه به دنبال تحقق اين هدف باشيم.



وي گروه ها را در قبال انتخابات رياست جمهوري به سه گروه منفعل، فعال و غايب تقسيم بندي كرد و گفت: ما بايد بتوانيم منفعلان در انتخابات رياست جمهوري را به فعال تبديل كنيم.



دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه نبايد دل مردم را خالي كرد و اين تصور را ايجاد كرد كه رييس جمهوري اختياري ندارد، گفت: قانون اساسي به طور روشن اختيارات رييس جمهوري را روشن كرده است.



وي تاكيد كرد: نبايد دلسوزان نظام و كشور در صحنه انتخابات غايب باشند و بايد سعي كنيم آنها را به صحنه بازگردانيم.

