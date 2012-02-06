به گزارش خبرنگار مهر، پرونده پل ساسانی "پاپیلا" در حالی بسته می شود که این پل تاریخی به دلیل حفاری های غیرمجاز و برداشت شن و ماسه که به وسیله بیل مکانیکی انجام شده بود، مشکلات فراوانی را تجربه کرد.



بخشهای باقیمانده پل تاریخی پاپیلا متعلق به دوره ساسانی و در محدوده شهرستان لالی استان خوزستان واقع شده است. این پل سال گذشته در نخستین همایش ملی ثبت آثار تاریخی، معنوی و طبیعی ثبت شده بود.

بنا به گفته کارشناسان میراث فرهنگی این پل با قطعه سنگ های ساروجی به وزن یک و نیم تن با ابعاد ۵/۶ در ۶ متر و ارتفاع هفت متر ساخته شده است. از نظر باستان شناسان مطرح اروپایی این پل که طاق های آن از نوع ضربی بوده، محور تجاری فرهنگی زاگرس میانی، شوش و سایر فرهنگ ها و تمدن های بین النهرین است.

این پل دارای ۶ پایه بوده که یکی از پایه ها به وسیله سنگ های رودخانه پوشیده شده است. اما مدتی است که به دلیل حفاری های غیرمجاز به شدت تخریب شده است.

این پل پیش از صدور مجوز آبگیری از وضعیت پایداری برخوردار نبود و جمع شدن آب بر دیواره ها و لابه لای سنگها باعث ریزش هایی شده بود این درحالی است که هیچ اقدام مرمتی نیز برای آن انجام نشد.

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عکس از مجتبی گهستونی