به گزارش خبرنگار مهر، این درحالیست که مسئولان رده بالای 3 دانشگاه مطرح کشور که دارای شعب و پردیس های بین الملل هستند، از عدم تغییر در شهریه ها خبر دادند.

پیش از این در گزارشهایی نیز سر به آسمان گذاشتن شهریه پردیسهای بین الملل دانشگاهها به موازات افزایش قیمت دلار و یورو مطرح شده بود.

دانشگاه صنعتی شریف یکی از دانشگاههای پردیس دار کشور است که رئیس آن، رضا روستا آزاد در گفتگو با مهر اعلام کرد: درست است شهریه از دانشجویان خارجی مستقر در کیش با دلار و یورو دریافت می شود اما هیچ گونه افزایش قیمتی در این شهریه ها لحاظ نشده است.

نرخ تبدیل ارز به ریال، در دریافت شهریه از دانشجویان پردیس کیش دانشگاه شریف به گفته رئیس این دانشگاه تغییری نکرده است.

سیدمهدی قمصری- معاون آموزشی دانشگاه تهران است که در گفتگوی خود با مهر تاکید می کند شهریه ای که از دانشجویان به دلار و یورو در پردیس کیش دانشگاه تهران دریافت می شود شامل حال دانشجویان ایرانی نمی شود یعنی از دانشجویان ایرانی نرخ شهریه به دلار و یورو نیست.

به گفته این مقام مسئول در دانشگاه تهران، در صورتیکه پردیسهای دانشگاهی اقدام به برگزاری دوره های مشترک و جذب دانشجوی خارج به داخل کنند مجاز به دریافت شهریه دلاری و یورویی مصوب شده در هیأت امنای دانشگاه مذکور، هستند.

وی اظهار داشت: در این میان می توان به فرزندان رایزنها و سفرا در کشورهای خارجی اشاره کرد که انتقال خارج به داخل دارند و در این پردیسها درس می خوانند که شهریه آنان در چارچوب مقررات تعیین شده و به صورت ارز دریافت می شود.

قمصری که معتقد است دانشگاهها درگیر گرانی ارز نیستند، همچنین یادآوری کرد: هیأت امنای دانشگاهها جدولی بر مبنای دلار برای دانشجویان خارجی تنظیم کرده اند و بر این اساس اقدام می کنند و گرانی این روزهای ارز هیچ تاثیری بر شهریه های دانشجویان ساکن در مناطع آزاد تجاری ندارد.

برخی دانشگاههای دیگر کشور که در شمال شرقی غربی قرار دارند هم دارای پردیس هستند اما این دانشگاهها از جمله تبریز که پردیس ارس را دارد، هیچ گونه افزایش قیمت در این شهریه ها لحاظ نکرده اند و بر اساس مصوبات هیأت امنایی خود اقدام به دریافت شهریه از دانشجویان می کنند.

محمد تقی علوی - رئیس دانشگاه تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اعلام کرد: از دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در پردیس ارس شهریه به ریال و از دانشجویان خارجی شهریه به ارز دریافت می شود.

وی تاکید کرد: حتی اگر از دانشجویان خارجی ارز دریافت می شود مبالغ از پیش تعیین شده بی توجه به قیمت ارز در بازار امروز، ثابت مانده و تغییری نکرده است.

زمانی که پردیسهای دانشگاهی موافقت اصولی به منظور راه اندازی دریافت کردند تنها به 2دلیل اجازه دریافت شهریه ارزی داشتند که به گفته ابوالفضل حسنی - مدیر کل شورای گسترش وزارت علوم این پردیسها در صورت داشتن دانشجوی خارجی یا دوره مشترک باید شهریه هایشان را به دلار یا یورو دریافت کنند.

در جدول زیر، شهریه پردیسهای بین الملل دانشگاهها عنوان شده است.

جدول مقایسه ای شهریه شعب بین الملل چند دانشگاه داخلی