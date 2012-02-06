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۱۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

سارق بانک ملت بناب دستگیر شد

سارق بانک ملت بناب دستگیر شد

تبریز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی بناب گفت: پلیس سارق فراری بانک ملت در این شهرستان را شناسایی و دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلطانی‌وش اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از بانک ملت شهرستان بناب، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان آن در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: عوامل پلیس مذکور پس از انجام تحقیقات دست داشتن یکی از کارمندان بانک را در این سرقت کشف می‌کنند.

سلطانی‌وش اضافه کرد: پلیس با کنترل افراد مرتبط با سارق متوجه می‌شود که وی در خارج از کشور است و قصد ورود به کشور را دارد که پس از تعقیب و مراقبت عوامل پلیس آگاهی، ساعت دقیق ورود و مخفیگاه او را در داخل کشور شناسایی کرده و بعد از هماهنگی‌های لازم در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی او را در محل اختفای خود دستگیر می‌کند.

فرمانده انتظامی بناب اظهار کرد: سارق به نام "ص-م" کارمند بانک مذکور معترف شد که پس از خروج پرسنل از بانک بعد از وقت اداری و با تهیه ابزارآلات منجمله پیچ گوشتی و هوابرش گاوصندوق را به آشپزخانه بانک انتقال داده و آن را باز کرده و 300 میلیون ریال وجه نقد را برداشته و سریعاً عازم مرز بازرگان می‌شود و از مرز به طور غیرقانونی خارج می‌شود و در ترکیه اسکان می‌یابد.

وی افزود: سارق پس از چندی با خانواده خود ارتباط برقرار کرده و برای خارج کردن آنها تمهیدات لازم را آماده می‌کند که پس از ورود به کشور توسط پلیس دستگیر می‌شود.

کد مطلب 1527053

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