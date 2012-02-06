درآمدهای وصولی خراسان شمالی در سال جاری بیش از 736 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهمن پور در نشست خبری ظهر دوشنبه این سازمان، با ارائه گزارش عملکرد ستاد و مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان شمالی افزود: 87 درصد این میزان درآمد از محل درآمدهای مالیاتی استان وصول شده است و 13 درصد باقیمانده را درآمدهای غیرمالیاتی تشکیل می دهد.

وی ادامه داد: تسهیل و روان سازی سرمایه گذاری وجلوگیری از بروکراسی اداری در مسیر اخذ مجوز برای سرمایه گذاران اولویت اول مرکز خدمات سرمایه گذاری و مهمترین هدف این مرکز است.

وی این مرکز را محلی برای مراجعه مستقیم سرمایه گذاران عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران در همین مکان می توانند نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.

دبیر ستاد سرمایه گذاری خراسان شمالی جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را باعث ارزش افزوده اقتصادی در سطح جامعه به ویژه در استانها دانست.

وی در ادامه از تصویب 149 مصوبه در در سال 90 توسط این مرکز خبر داد و اضافه کرد: از این تعداد 135 مصوبه اجرایی شده اند.

بهمن پور اولویت سرمایه گذاری در استانها از سوی سازمان سرمایه گذاری را با طرحهای نیمه تمام و طرحهایی که به دلایل اقتصادی راکد مانده اند دانست و تأکید کرد: ما می توانیم از طریق معرفی مشاوران مورد تأیید سازمان سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را به سمت این طرح ها هدایت کنیم.

وی همچنین با اشاره به ایام مبارک دهه فجر برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، برگزاری مسابقات ورزشی و برگزاری جشن بزرگ انقلاب را از مهمترین برنامه های این سازمان در گرامیداشت پیروزی انقلاب عنوان کرد.