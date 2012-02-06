406 شعبه آرای مردم شهرری راجمع آوری خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا میرزا بلوچ صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان ضمن اعلام این که با 406 شعبه اخذ رأی آماده برگزاری انتخابات و جمع آوری آرای مردم هستیم افزود: شهرستان ری در آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه انتخابات به سر می ‌برد و این شهرستان آماده است تا برگ زرین دیگری را در تاریخ خود به ثبت برساند.

وی گفت: در حال حاضر نیز محل 406 شعبه اخذ رأی مشخص شده و در هر شعبه پنج تا هفت نفر از اعضای گروههای نظارت، اجرایی و بازرسی حضور دارند.

این مسئول ادامه داد: 33 صندوق اخذ رأی در شهرستان ری به طور سیار و 373 صندوق اخذ رأی نیز به صورت ثابت در چهار بخش مرکزی، خاوران، کهریزک و فشافویه کار اخذ رأی را انجام می‌ دهند.

وی عنوان کرد: 98 صندوق نیز در مناطق روستایی مستقر شده و مشغول به جمع آوری آرا در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

میرزا بلوچ افزود: به هر میزان که انتخابات باشکوه تر برگزار شود بیش از پیش بر اقتدار نظام افزوده می ‌شود و مسئولان برگزاری انتخابات در شهرستان ری نیز با حفظ بی ‌طرفی، از آرای مردم صیانت کرده و در راستای منویات مقام معظم رهبری گام برمی ‌دارند.

وی بیان داشت: با توجه به ضرورت حضور باشکوه و حداکثری مردم در انتخابات در شرایط فعلی، زمینه‌ سازی حضور حداکثری مردم در انتخابات از هدفهای ستاد انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان ری اضافه کرد: کلاسهای آموزشی برای هیئتهای اجرایی و دوره آموزشی کاربرهای رایانه هم ‌اکنون در حال برگزاری است.