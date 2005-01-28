مهاجران عراقي در 14 كشور خارجي از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفتند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، مراكز راي گيري در 14 كشور خارجي از صبح امروز به روي حدود 280 هزار مهاجر عراقي گشوده شده است تا آنها دو روز زودتر از همشهريان خود در عراق انتخابات را آغازكنند .



بر اين اساس مراكز راي گيري در كشورهاي ايران، استراليا، سوريه ، اردن وامارات درهاي خود را باز كردند.



مراكز راي گيري در ايران از ساعت 7 صبح امروز به روي راي دهندگان عراقي بازشده است .



مونيكا ايلينا مسئول روابط خارجي عمليات راي گيري سازمان بين المللي مهاجرت در ايران گفت دفاتر راي گيري در شش شهر ايران از صبح امروز باز شده است و تاكنون هيچ مشكلي بوجود نيامده است.



60 هزار و 908 مهاجر عراقي كه نام نويسي كرده اند امروز راي خود را به صندوق ها خواهند انداخت.



دراستراليا امروز 11 هزار و 800 عراقي دراولين انتخابات دمكراتيك تاريخ عراق شركت خواهند كرد.



انتخابات سراسري در داخل عراق روز يكشنبه آينده 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار مي شود اما درهاي مراكز راي گيري براي مهاجران عراقي دو روز زودتر از آن يعني از امروز صبح به روي راي دهندگان عراقي باز شده است.



در استراليا سه مركز راي گيري در شهرهاي سيدني(شرق) و ملبون و شيبارتون درايالت ويكتوريا تدارك ديده شده است.



مهاجران عراقي به محدود بودن مراكز راي گيري اعتراض كرده اند به عنوان مثال هزاران عراقي در شهر برث در غرب استراليا براي راي دادن بايد بيش از 2700 كيلومتر را طي كنند



9 دفتر راي گيري در استراليا ساعت 17 روز يكشنبه 11 بهمن بسته خواهد شد و شمارش آرا هم سه شنبه انجام خواهد شد.



در امارات 12 هزار و 600 عراقي ثبت نام كرده اند كه از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند كه تنهادر دو شهر ابوظبي ودبي قراردارند.



امارات تنها كشور در منطقه خليج فارس است كه انتخابات عراق در آن برگزار مي شود و عراقي هاي مقيم كشورهاي ديگر منطقه خليج فارس در صورت تمايل بايد به امارات بروند و آنجا راي خود را به صندوق ها بيندازند.

در سوريه هم 16 هزار و 581 مهاجر عراقي از صبح امروز به پاي صندوق هاي راي رفته اند .

انتخابات امروز در كشورهاي استراليا، انگليس، ايران، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، سوريه، تركيه، امارات ، آمريكا و اردن برگزار مي شود و تا پايان روز 30 ‍ژانويه همزمان با عراق پايان مي يابد.

مهاجران عراقي مقيم 14 كشور خارجي از امروز جمعه تا يكشنبه در انتخابات مجلس ملي و انتخابات شوراهاي استان هاي كشورشان شركت مي كنند.

سازمان بين المللي مهاجرت از ثبت نام 280 هزار مهاجر عراقي براي شركت در انتخابات سراسري عراق خبرداد در حالي كه پيش بيني مي شد حداقل يك ميليون عراقي براي شركت در انتخابات ثبت نام كنند.

براي اين 14 كشور 79 مركز و 821 حوزه انتخاباتي در نظر گرفته شده است كه شامل :

استراليا 9 مركز 38 حوزه / دانمارك يك مركز 10 حوزه / فرانسه يك مركز 4 حوزه / آلمان 4 مركز 38 حوزه / ايران 12 مركز 70 حوزه / اردن 13 مركز 120 حوزه / هلند 3 مركز 24 حوزه / سوئد 3 مركز 39 حوزه / سوريه 10 مركز 134 حوزه / تركيه 3 مركز 20 حوزه / امارات دو مركز 44 حوزه / انگليس 3 مركز 100 حوزه / آمريكا 10 مركز 159 حوزه

كانادا 5 مركز 38 حوزه

به گفته سخنگوي هيات عالي مستقل انتخابات عراق براساس آمارنهائي سازمان بين المللي مهاجرت كه به هيات عالي مستقل انتخابات عراق ارائه كرده ، تعداد مهاجران عراقي كه مي توانند در 14 كشور فوق در انتخابات كشورشان شركت كنند به اين شرح است :

استراليا : 56250 نفر

كانادا : 25471نفر

دانمارك : 15000 نفر

فرانسه : 6000 نفر

آلمان : 56300 نفر

ايران : 81282 نفر

اردن : 180000 نفر

هلند : 33000 نفر

سوئد: 57780 نفر

سوريه : 275000 نفر

تركيه : 28000 نفر

امارات : 56000 نفر

انگليس : 150000 نفر

آمريكا : 234760 نفر

به گفته فريد ايار شمارش آراي مهاجران در 14 مركز اصلي صورت خواهد گرفت نه در يك مكان و نتايج هم به عراق ارسال خواهد شد نتايج نهائي انتخابات در خارج از عراق تا 4 يا 5 فوريه آينده به هيات عالي تقديم خواهد شد.



90 هزار صندوق اخذ راي به طور پياپي از كانادا وارد عراق شده است كه اين صندوق ها با ويژگي هايي كه با انتخابات عراق و تعرفه هاي راي هماهنگ باشد، ساخته شده است.

سه انتخابات همزمان درعراق برگزار خواهد شد انتخابات مجلس ملي كه تعرفه هاي راي به رنگ صورتي است و شامل اسامي 111 گروه و ائتلاف ومستقل است .

تعرفه هاي راي مخصوص مجلس محلي كردستان به رنگ فيروزه اي كه شامل اسامي نامزدهايي است كه براي اين مجلس ثبت نام كرده اند.

تعرفه هايي كه به رنگ آبي روشن است مربوط به انتخابات شوراهاي استان ها است .



سازمان بين المللي مهاجرت به عنوان مسئول برگزاري انتخابات از مهاجران عراقي مقيم 14 كشور خارجي درآمارهاي قبلي خود از وجود حدود يك و نيم ميليون واجد شرايط راي دادن در ميان مهاجران عراقي خبر داده بود .

هيات عالي اجرايي انتخابات عراق براي برگزاري انتخابات در كشورهاي خارجي قراردادي با سازمان بين المللي مهاجرت به ارزش 92 ميليون دلار منعقد كرده است.

مردم عراق پس از چندين دهه ظلم وستم ديكتاتورهاي بعثي دو روز ديگر يعني 11 بهمن در سه انتخابات همزمان شركت خواهند كرد كه مهمترين آن انتخاب 275 نماينده مجلس ملي دايمي است كه مهمترين آن تدوين قانون اساسي دايمي وبرنامه ريزي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري است البته مهاجران عراقي مقيم كشورهاي ديگر از امروز و دو روز زودتر انتخابات را آغاز مي كنند.