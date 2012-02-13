تشکیل سازمان تروریستی ضد ایرانی در اسراییل/ "فرماندهی عمق" چیست؟

به نوشته مطبوعات صهیونیستی، "فرماندهی عمق" ارتش صهیونیستی موظف است تا همچون پردازشگری چند هسته ای ده ها رخداد را پیگیری کرده وتصمیم برای انجام عملیات در عمق کشورهای مختلف و به خصوص کشورهای دشمن را در راستای حفظ منافع تل آویو اتخاذ کند.



به گفته کارشناسان، ارتش رژیم صهیونیستی از طریق تشکیل این فرماندهی به دنبال آن است تا عملیات نظامی فرا مرزی و واحدهای فعال در ماورای مرزهایش سامان بیشتری بگیرند.



هفته نامه "بمحانیه" دربخشی از گزارش خود در این رابطه فاش کرد ازاهداف این واحد زیر نظر قرار دادن موشک های بالستیک ودوربردی است که رژیم صهیونیستی را تهدید می کند، همچنین انجام عملیات ویژه در کشورهای دشمن دیگر وظایف این فرماندهی است که با دستور مستقیم رئیس ستاد مشترک و وزیر جنگ صورت می پذیرند.



این هفته نامه تخصصی نظامی در عین حال خبر داد هم اکنون عناصر خاصی از واحدهای مختلف ارتش به این فرماندهی وبا هدف انجام عملیات ویژه فرا خوانده می شوند تا تحت امر این واحد به فعالیت پرداخته وبعد از انجام عملیات بار دیگر به واحدهای اصلی خود بازگردند.



دراین چارچوب این فرماندهی به عنوان بازوهای بلندرژیم صهیونیستی درعمق استراتژیک کشورهای مختلف عمل خواهد کرد تا مناطق استراتژیک ولجستیکی کشورهای مختلف را درعمق چند صدکیلومتری مرزهای این کشورها مورد هدف قرار دهند.



اعلام ناگهانی تشکیل این واحد آن هم بعد از وقوع چند عملیات ترور دانشمندان ایرانی وگزارش های منتشر شده توسط رسانه های غربی در رابطه با دست داشتن رژیم صهیونیستی در این اقدامات برای کارشناسان صهیونیستی نیز سئوال برانگیز است.



"ساموئل گوردن" تحلیلگر بارز نظامی رژیم صهیونیستی جزو کسانی است که این اعلام غافلگیر کننده برایش سئوال بر انگیز است. او در این باره می پرسد: چرا در این شرایط ویژه، آیا پارامترهای خاصی باعث شده تا دراین برهه زمانی این مسئله مطرح شود.؟



به اعتراف این تحلیلگر صهیونیست عملیات تل آویو درعمق دیگر کشورها سالیان درازی است که در حال انجام است، این در حالی است که اکثر این عملیات از جمله تخریب نیروگاه هسته ای سوریه بدون مجوز رسمی صورت گرفته بود.



وی در چارچوب پرداختن به این مسئله افزود: یکی از مشترکات موجود بین تمامی عملیات های دوربرد (فرامرزی) ایجاد همسویی به بازوهای مختلف اطلاعاتی، نیروی هوایی، واحدهای دریایی، نیروهای ویژه و فرمانده و کنترل بود که ظاهرا درهر عملیات فرماندهی وکنترل تغییر می کرد در حالی که در دهه هشتاد از قرن میلادی گذشته این مرکز کنترل در بخش عملیات ویژه مستقر بود.



با مرور زمان وبا توجه به تعریف ها ونوع نگاه خشک فرماندهی به آن به تدریج عملیات ویژه متلاشی گردید. بخصوص که شکست عملیات فرامرزی به معنای پرداختن هزینه های گزاف انسانی، فشارهای سیاسی ولغو جایگزین های بعدی بود .



وی در عین حال پرسش های دیگری را هم مربوط به مسئله عملیاتی شدن این فرماندهی مطرح کرده وپرسید: آیا تاکنون تصور کرده اید اگر فرماندهی واحد غواصی از کنترل فرمانده نیروی دریایی خارج شود یا آنکه بخشی از اسکادران های هوایی از فرمانده نیروی هوایی دستور نگیرند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟



در این حال "یاکوب کاتس" پژوهشگر امور نظامی در رابطه با تشکیل فرماندهی راهبردی عملیات فرامرزی در داخل سرزمین های دشمن معتقد است این اقدام برای پاسخ به دغدغه ونگرانی هایی است که ساختار رهبری اسرائیل از جنگ های طولانی مدت درخود می بیند، بخصوص که ثابت شده پیروزی درچنین جنگ هایی برای تل آویو بسیار دشوار است.



به اعتقاد این تحلیلگر در واقع قرار است با تشکیل این فرماندهی بار مسئولیت جنگ به نیروهای ویژه "سیرت متکال"، "شالداگ" و"فلوتیلا 13" گذارده شود. مطبوعات رژیم صهیونیستی از "شای افیتال" فرمانده سابق "سیرت متکال" برای ریاست این فرماندهی نام می برند، این افسر صهیونیست که 10 سال از ساختار ارتش خارج بود، به دلیل تجربه اش در عملیات محرمانه وفرامرزی از یک سو و دوستی نزدیکش با وزیر جنگ فعلی برای این پست انتخاب شده است.



به اعتقاد این کارشناس با وجود آنکه تشکیل این فرماندهی از 10 سال پیش در دستور کار قرار داشت اما مسایل مهمی همچنین رویارویی با ایران ونیازی که به انجام عملیات در عمق خاک (دشمن) دیده می شود، مورد تصویب قرار گرفته است.



به گفته کاتس این مسئله چنان واضح است که هم اکنون فرمانده ، "فرماندهی عمق" به فرمانده "ارتش (ضد)ایران" شهرت یافته تا به نوعی خود را جایگاه فرمانده عملیات ویژه ارتش آمریکا یعنی دریادار"ویلیام مک رایفن" که مسئول عملیات قتل اسامه بن لادن در اوایل سال گذشته بود، ببیند.



این کارشناس نظامی صهیونیست که سخنانش در سایت عبری زبان "اطلاعات وامنیت صهیونیستی" منتشر شده، بر این باور است با توجه به عملیات خیره کننده ای (!) که نیروهای ویژه صهیونیستی علیه حزب الله، حماس وفعالیت های هسته ای ایران انجام دادند واکثر آنها قابل انتشار نیست احساس نیاز به ساختار هماهنگ کننده این عملیات برای تل آویو بسیار بیشتر شده است. بخصوص که تحولات اخیر منطقه نیاز به حضور منطقه ای را برای اسرائیل محسوس تر می نماید.

"عاموس هرئیل" خبرنگاری که ارتباط تنگاتنگی با ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی دارد نیز با تایید سخنان کاتس می افزاید: این فرماندهی جدید قادرخواهد بود درآینده، کارایی نیروهای ویژه را در رابطه با ایران افزایش دهد، بخصوص که قرار است مسئولیت عملیات سری فرامرزی که به شکل غیر مستقیم همگی علیه ایران سامان داده می شود.