دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس یک پژوهش که توسط گروه آسیب شناسی اجتماعی در بنیاد علوم رفتاری انجام شده ، مشخص شد که به علت گرفتاریهای شغلی ، مشکلات رفت و آمد ، استفاده از ماهواره و تماشای تلویزیون ، اعضای خانواده های شاغل یعنی افرادی که زن و شوهر هر دو شاغل بوده و یا یکی از آنها مشغول به کار می باشند حدود 49 دقیقه در روز را با فرزندان خود سپری می کنند.

وی با اشاره به اینکه توجه به فعالیتهای درآمد زا و پیگیری سریالهای ماهواره ای اصلی ترین عوامل کاهش روابط عاطفی می باشد ، گفت: در بررسی بین 4 هزار و 250 پدر و مادر شاغل، مشخص شد که بهترین سرگرمی و اسباب بازی اینگونه خانواده ها، بازیهای الکترونیکی بوده و همین موضوع باعث شده فرزندان نیز علاقه کمتری به حضور در کنار والدین داشته باشند.

به گفته این آسیب شناس اجتماعی، در شهرستانها این زمان خیلی بیشتر بوده و به 4 ساعت نیز می رسد.

ابهری تاکید کرد:همچنین 68 درصد از والدین مشکلات مالی را مهمترین مانع برای گذراندن وقت بیشتر در کنار خانواده تشخیص داده اند و 36 درصد از فرزندان این خانواده ها نیز کمبود حضور والدین را باعث ناراحتی روحی خود اعلام کرده اند.

این استاد دانشگاه افزود: درد و دل با والدین ، بیان مشکلات درس و مدرسه ، مشکلات روابط دوستی و... اصلی ترین مسائلی هستند که فرزندان علاقه مند به طرح آنها با والدین خود هستند.

وی گفت: در این تحقیق مشخص شد که 70 درصد از این خانواده ها فقط روزهای تعطیل در کنار هم غذا می خورند و کمتر از 55 درصد از آنها نیز به مهمانی یا گردشهای دست جمعی با یکدیپگر می روند.

به گفته ابهری، از نگاه آسیب شناسی رفتاری به وجود آمدن گسست عاطفی و فاصله گرفتن نسلها با یکدیگر عوارض اصلی روابط کمرنگ خانوادگی بودند.

وی افزود: در کودکان زیر 6 سال ، قصه گویی هنگام خواب، بازی والدین با فرزندان و همراهی کودکان در گردشها و بازیهای خارج از خانه بزرگترین آرزوهای کودکانی است که دارای والدین شاغلند.