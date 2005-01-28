به گزارش گروه حوزخ و دانشگاه "مهر" به نقل زا پايگاه اطلاه رساني رسا، حجت الاسلام باقري، مسؤول پذيرش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني اظهار داشت : مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در راستاي اهداف خود، طلاب متعهد را براي ادامه تحصيل در رشته‌هاي مورد نياز پذيرش مي‌كند. علاقمندان از دهم بهمن‌ماه تا پايان وقت اداري روز پنج‌شنبه 13 اسفندماه سال جاري مي‌توانند در امتحان ورودي ثبت ‌نام نمايند.



وي دارا بودن مدرك سطح يك (اتمام شرح لمعه و اصول فقه) از مركز مديريت حوزه علميه قم و يا مراكز حوزوي شهرستان‌ها كه به تأييد مركز مديريت حوزه علميه قم رسيده باشد، اشتغال رسمي به تحصيل در حوزه علميه قم براي دوره حضوري و موفقيت در آزمون شفاهي و مصاحبه را از شرايط اختصاصي پذيرش در اين دوره‌ ها عنوان كرد.



حجت الاسلام باقري در ادامه گرايش‌هاي موجود در دوره حضوري و نيمه حضوري اين مؤسسه را 12 مورد عنوان كرد و افزود: دوره حضوري داراي دوازده گرايش و دوره نيمه حضوري داراي پنج گرايش است. برادران مي‌توانند يكي از دوازده گرايش را انتخاب و ادامه تحصيل نمايند و خواهران براي تحصيل حوزوي بايد بر اساس هماهنگي با مجتمع آموزش جامعه‌الزهرااقدام كنند.



وي زمان برگزاري امتحان ورودي دانش ‌پژوهان دوره كارشناسي سال تحصيلي 85 ـ 84 را يكشنبه چهارم ارديبهشت ‌ماه در مصلاي قدس قم اعلام كرد و از علاقمندان خواست تا با تهيه مدارك به مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني واقع در قم، بلوار امين روبه‌روي اداره راهنمايي و رانندگي، بلوار جمهوري اسلامي، شماره 87 مراجعه كنند.