مدار حق در برابر باطل، امامت و ولايت است

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، آيت الله جوادي آملي در كنگره بين‌المللي غدير، ‌با تبيين جايگاه حساس امامت، نصب ولايت را مساوي رسالت دانست و خاطر نشان كرد: رسالت منهاي ولايت مانند رسالت منهاي رسالت است. خداوند سبحان بر اساس آيه كريمه «و ان لم تفعل فما بلغت رسالته»، به رسول اكرم ـ ص ـ فرمود اگر ولايت را تبيين نكني، كاري در حوزه رسالت نكرده اي. از اين رو حرمت ولايت و غدير آن قدر بالاست كه اگر ابلاغ نشود، اصل رسالت زير سوال مي‌رود. پس گويي در نبود ولايت، نه رسول، رسول است و نه رسالت، رسالت.



وي افزود: ايمان هم نظير رسالت، بدون ولايت گويي وجود ندارد. اگر كسي به جميع ما جاء به النبي معتقد باشد و به ولايت معتقد نباشد، گويا هرگز ايمان نياورده است.



آيت الله جوادي آملي با اشاره به بيان نبوي در مورد مسؤول بودن خود و امت درباره جريان ولايت ادامه داد: ما يك مكتب داريم به نام تشيع و يك گروهي داريم به نام شيعه. مكتب تشيع، مكتبي است كه به ولايت انسان كامل معصوم معتقد است كه جز علي ـ ع ـ و اولاد علي نيستند. اولين كسي كه به اين مكتب ايمان آورد، پيامبر اكرم ـ ص ـ بودند ، بعد حضرت امير ـ ع ـ و صديقه طاهره ـ س ـ و بعد ساير مؤمنان. پس تشيع به بعد از علي بن ابيطالب ـ ع ـ خلاصه نمي‌شود.



وي افزود : پيامبر بر اساس ايمان به رسالت خود، ولايت را نصب نمودند و كساني كه حضرت امير ـ ع ـ را خليفه بلافصل ندانند، به هيچ چيزي از اسلام ايمان نياورده‌اند.



استاد حوزه علميه قم با اشاره به لزوم وحدت ميان مسلمانان، بيان معارف كلامي و تفسيري را منافي با وحدت ندانست و گفت : ما لزوم زندگي مسالمت ‌آميز با اهل سنت و ديگران را نبايد در مسايل كلامي و تفسيري داخل نماييم، بلكه اين جريان‌ها در جاي خود بايد بحث شده، به دست فراموشي سپرده نشود.



آيت الله جوادي آملي با تبيين پيام غدير خاطر نشان ساخت : خداي سبحان ثبوتاً رب ‌العالمين است، ولي برخي به اين مسئله اعتقاد دارند ‌و بعضي معتقد نيستند و مي‌گويند: «و ما يهلكنا الا الدهر» يقيناً اين دو گروه، دو حكم جداگانه دارند.



وي ادامه داد : گروه اول خداي سبحان مولاي آنهاست، « ليخرجنهم من الظلمات الي النور» و گروه دوم هم مورد خطاب آنند كه «النار مولاكم» .



استاد حوزه علميه قم در ادامه گفت : بعد از خداي سبحان، كلام و كتاب خدا هادي و حجت بشريت است. كسي كه ديروز مي‌گفت قرآن اسطوره است و امروز مي‌گويد اين افيون است، قرآن نه تنها براي او عامل هدايت و رحمت نيست، بلكه « لايزيده الا خساراً». پس قرآن كه «تدبراً للبشر» است، براي يك عده شفا و رحمت و براي يك عده خسارت است.



وي با تقدير از برگزاري كنگره‌هايي نظير كنگره غدير افزود: قدر اين ستادها و كنگره‌ها را بايد دانست كه جلوي بعضي فهم‌هاي سوء را كاملاً مي‌گيرد. عده‌اي حديث غدير را اصلاً نقل نكرده‌اند، عده‌اي هم آن را تقطيع كردند، آغاز را به پايان وصل كردند كه از حديث غدير بوي محبت بيايد، نه ولايت.



استاد و مفسر نهج‌البلاغه در ادامه افزود : بر اساس حديث شريف قرب نوافل، عبد صالح سالك در سايه انجام فرايض و نوافل البته قربه الي الله و نه خوفاً من النار و شوقاً الي الجنه، به تقرب الهي بار مي‌يابد؛ اما ديگران متقرب به بهشت يا متقرب است به دوري از دوزخ‌اند.



آيت الله جوادي آملي در ادامه گفت : دو منطقه ممنوعه است، هويت ذات و كنه صفات ذاتي كه عين ذات است و به اين دو منطقه احدي راه ندارد. از اين رو ماييم و وجه و فضل خدا. اين را فريقين نقل كردند كه علي بن ابيطالب ـ ع ـ هم محب خداست و هم محبوب خدا.



وي افزود : مجاري ادراكي و تحريكي علوي به دست خداست، علم و عمل او در اختيار فعل خداي سبحان است و بر همين اساس او معصوم مطلق است.



آيت الله جوادي آملي با اشاره به حديث «عليٌ مع الحق يدور معه حيث ما دار» گفت : از اين خطبه استفاده مي‌شود كه حق بر مدار علي مي‌گردد. لذا دعاي نبوي اين چنين است : خدايا! حق را علي مدار قرار بده . اين حق، حق فعلي است كه در مدار علي دور مي‌زنند نه حقي كه مقابلش عدم محض است.



وي در توضيح اين مطلب گفت : يك حق مقابل دارد كه مقابلش باطل است، يك حق مقابل ندارد و در برابر عدم محض است. ذلك بأن الله هو الحق و آن من دونه هو الباطل آن حقي است كه نه مقابل دارد نه با كسي است و نه كسي با او. اين از حوزه بحث بيرون است. آن حقي كه مقابل او باطل است و جزء جهان امكان است، بر مدار علي مي‌گردد.



استاد حوزه علميه قم با اشاره به نقض عهد در جريان غدير ادامه داد : امكان دارد كه در حضور آن جمع كثير، گروهي تبريك ‌گويان با علي پيمان ببندند و بعد‌‌ها پيمان خود را نقض كنند. نظير اين كه طبق بيان قرآني از هر انساني در محضري شهادت گرفتند كه الست بربكم و همه شهادت دادند، اما وقتي به دنيا آمدند عده‌اي انكار كردند و گفتند : ان هي الا حياتنا الدنيا، پس مي‌شود در محضري شهادتي داد و در محضر ديگر انكار كرد.



وي با اشاره به مفاخر حضرت امير ـ ع ـ خاطر نشان ساخت : حضرت امير ـ ع ـ در جواب نامه معاويه كه مفاخر باطل جاهلي خود را ذكر نمود، نوشتند : اگر خودستايي روا بود، مي‌گفتم كه من چه كسي هستم. لكن خودستاني بايد كرد، نه خودستايي. بعضي از خصوصيات خود را ذكر كردند و فرمودند : معاويه ما را در زمين جست ‌وجو نكن. ما اول كسي هستيم كه خدا ما را ساخت، بعد مردم براي ما ساخته شدند. هيچ كس را در جن و انس و ملك با ما مقايسه نكن. مشابه اين بيان علوي در توقيعات حضرت حجت ـ عج ـ هم موجود است.



آيت الله جوادي آملي با اشاره به يكي از تعابير قرآني ادامه داد : خداي سبحان فرمود قرآن و پيغمبر پيش من بودند. من يكي را انزال و يكي را ارسال كردم. نه اين كه مانند قطرات باران انداخته شده باشند بلكه اينها چون ريسماني آويخته شده‌اند.



وي در تبيين كلام الهي گفت : شما از نوري كه به همراه پيامبر آمد تبعيت كنيد، يعني من قرآن را به همراه پيغمبر فرستادم نه پيغمبر را همراه قرآن فرستاده باشم، بر اساس اين الحق من ربك، چنين انسان كاملي هم من ربك است. از اين رو اگر خواستيم ببينيم خدا چه مي‌گويد، بايد ببينيم پيغمبر و سيزده معصوم ديگر چه مي‌گويند.



وي با رد تعدد قرائت‌ها در دين و معارف اهل بيت ـ ع ـ اشاره كرد : سعي نكنيد حرف خودتان را از زبان قرآن بشنويد. نه از قرآن و عترت جلو بزنيد كه بخواهيد چيزي به آنها ياد بدهيد نظير تعدد قرائت‌ها، و نه عقب بمانيد. اين «لايأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه» است پس در محضر قرآن و عترت گوش شنوا بياوريد، نه اين كه حرف خود را به آنها تحميل كنيد.



آيت الله جوادي آملي در پايان با ارائه پيشنهادي به برگزاركنندگان كنگره غدير گفت : با توجه به اين كه يكي از دلايل پيشرفت الغدير صبغه شعري و ادبي اين اثر است، بايد در ادبيات مجتهداني تربيت شوند كه امامت ‌نامه‌اي در برابر شاهنامه بنگارند.