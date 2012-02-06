فاضل اکبری طارمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی ایران، برنامه های مختلفی از سوی فرماندار در شهرستان ملارد برگزار می شود.

وی افزود: در برگزاری این برنامه ها، اولویت ترویج و نهادینه کردن ارزشها و الگوهای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام و شهدا در جامعه به خصوص بین جوانان و نوجوانان است.

وصیت نامه شهدا و زندگی نامه امام(ره) در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گیرد



این مسئول عنوان کرد: باید با اجرای برنامه های مختلف و بازگو کردن وصیت نامه شهدا و زندگی نامه امام راحل برای جوانان و نوجوانان، آنها را به سمت ارزشهای دینی و اسلامی سوق دهیم.

اکبری طارمی ادامه داد: در حال حاضر دشمن با راه اندازی شبکه های مختلف در ماهواره و تبلیغات منفی، قصد جذب جوانان را دارد و در صدد این است که بی بند و باری را بین جوانان ایرانی ترویج دهد.

نباید فرهنگ تجمل گرایی بین جوانان رواج یابد



معاون برنامه ریزی فرمانداری ملارد یادآور شد: نباید مسئولان بگذارند که فرهنگ تجمل گرایی غربیها بین جوانان و نوجوانان رواج یابد بلکه باید در این زمینه فرهنگ قناعت و سادگی بین آنها نهادینه شود.

وی اعلام کرد: نسل سوم انقلاب اسلامی و جوانان امروزی با تبعیت از الگوها و ارزشهای انقلاب اسلامی به ختثی کردن توطئه های دشمنان بپردازند.

معاون برنامه ریزی فرمانداری ملارد گفت: در حال حاضر دشمن در پی ترویج فرهنگ بی بند و باری بین جوانان است که باید مسئولان و مدیران همت کنند تا جوانان جذب تبلیغات منفی شبکه های غربی نشوند.