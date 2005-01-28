همايش بين المللي فناوري اطلاعات و دانش برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" ، همايش بين المللي فناوري اطلاعات و دانش با هدف ارائه و تبادل آخرين تجارب و دستاوردهاي پژوهشي و مطالعاتي متخصصان ايراني و خارجي، گسترش مرزهاي دانش و پژوهش و نوآوري و زمينه سازي شناخت مشكلات و چشم اندازهاي فناوري اطلاعات و دانش برگزار مي شود.

در اين همايش مباحثي چون ارائه و مديريت اطلاعات و دانش، فناوري پردازش، امنيت داده ها و اطلاعات، سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري وب، ارتباطات و فناوري اطلاعات، خدمات الكترونيكي در جامعه اطلاعاتي، فناوري اطلاعات، بهداشت و درمان، فناوري اطلاعات و آموزش، مديريت فناوري اطلاعات و مسائل حقوقي و اخلاقي در فناوري اطلاعات ارائه مي شود.



مهلت ارسال مقالات به اين كنفرانس چهاردهم بهمن ماه مي باشد.

همزمان با برگزاري اين كفنرانس نمايشگاهي از دستاوردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و دانش عرضه مي شود.