پشت صحنه تولید برخی رادیو داروها شبکه های صهیونیستی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، ظهر دوشنبه در سفر به استان قزوین دو طرح ملی مسکن مهر و بیمارستان 220 تختخوابی ولایت را افتتاح کرد.

احمدی نژاد در مراسم افتتاح بیمارستان 220 تختخوابی ولایت قزوین گفت: امروز سه طرح مهم و ملی در کشور افتتاح شد که در مسیر سفر به استان قزوین یک واحد تولیدی داروهای پیشرفته هم افتتاح شد که کار ارزشمندی است.

وی افزود: بشر امروز با بیماریهای مختلفی دست و پنجه نرم می کند و تامین داروهای مورد نیاز آنها دغدغه متخصصان است اما متاسفانه تولید یک سری از داروهای ویژه در جهان در انحصار برخی کشورهاست که از آن به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می کنند و با قیمت های گزاف و قطره چکانی آن را به کشورهای مورد نظر عرضه می کنند.

رئیس جمهور بیان کرد: رادیو داروها از جمله داروهای گران، خاص و حساسی هستند که پشت سر تولیدکنندگان آن هم شبکه های صهیونیستی دیده می شود که حاضرند به شرط سلطه بر کشورها و مردم این داروها را بفروشند و ورود به این عرصه برای کمتر کشوری ممکن است.

ایران به سلامت مردم جهان کمک می کند

احمدی نژاد بیان کرد: امروز بهره برداری از یک واحد تولید داروی فاکتور هفت در کشور آغاز شد که می توان با صادرات آن نیاز برخی مردم کشورها را نیز تامین و به سلامت مردم جهان کمک کرد.



وی یادآورشد: ما قادریم با توان متخصصان کشورمان با ارائه این خدمت اساسی سلامت مردم داخل کشور و سایر مناطق دنیا و بیماران نیازمند را تامین کنیم.

رئیس جمهور کشورمان بیان کرد: در شش ماه آینده با تلاش متخصصان و دانشمندان کشورمان رونمایی از شش داروی جدید گران قیمت آغاز می شود که ضمن عرضه در داخل کشور به سایر کشورها نیز صادر خواهد شد.