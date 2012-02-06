چاپ چهارم و پنجم «معارف انقلاب» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سیو سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چاپ چهارم و پنجم کتاب «معارف انقلاب» مروری بر دیدگاههای حضرت آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی پیرامون انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شد.
در این کتاب بیش از 400 فراز از دیدگاههای رهبر انقلاب با موضوع انقلاب اسلامی که در طول بیش از 20 سال گذشته در دیدارها، سخنرانیها و خطبههای نماز جمعه بیان شده است، جمعآوری و در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
برخی از بخشهای این کتاب به تحلیل دوران حاکمیت طاغوت و ویژگیهای آن دوران، مبارزات ملّت ایران به رهبری امام راحل و ویژگیهای رهبری ایشان، اصول و محکمات، دستاوردها، آثار و برکات، ارکان و پیامهای انقلاب، توطئه دشمنان در به انحراف کشیدن و نابودی انقلاب و همچنین وظیفه مردم و نسلهای آینده در شناخت و پاسداری انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.
علاقهمندان برای اطلاع از نحوه تهیه کتاب میتوانند با شماره تلفنهای 66483695 و 66410649 تماس حاصل کنند.
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