به گزارش خبرنگار مهر، مهندس جعفرفرشچی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت شهرک‌های صنعتی قم رسالت ارتقاء جایگاه صنایع کوچک و ایجاد بهره وری در تولید داخلی را برعهده دارد، اظهار داشت: با این که شهرک صنعتی قم در سال 1376 راه اندازی شده است شاهد توسعه خوبی در شهرک های صنعتی استان هستیم.



فعالیت بیش از 850 واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی



وی با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 169 هکتار زمین واگذار و یا درحال واگذاری است، افزود: ایجاد هفت شهرک صنعتی مصوب و یک مجتمع بزرگ آی تی و حدود 859 واحد صنعتی فعال در شهرک‌ها از جمله دستاوردهای شرکت شهرک‌های صنعتی است.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم با ابراز خرسندی از ایجاد اشتغال مستقیم حدود دوازده هزار و 199 نفر تا پایان سال جاری در شهرک ها گفت: یکی دیگر از وظایف شرکت شهرک های صنعتی که از سال 84 بدان واگذار شده است ساماندهی صنایع کوچک است که سبب شد نام شرکت شهرک‌های صنعتی به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تغییر نام یابد.



وی با تاکید بر اینکه در 20 بهمن ماه سال جاری 33 پروژه عمرانی در شهرک ها و نواحی صنعتی به بهره برداری می‌رسد، بیان داشت: در شرکت چاپ و نشر( شهاب) زیرسازی خیابان‌ها، جدول گذاری، آسفالت ورودی، ایجاد منابع بتنی آب و شبکه توزیع آب و.. بهره برداری خواهد رسید.



تشریح 33 پروژه عمرانی در دست بهره برداری



فرشچی با تشریح این مطلب که در شهرک شکوهیه ساختمان درمانگاه، آتش نشانی، مجتمع فرهنگی و افتتاح فاز های هفت و هشت به بهره برداری می‌رسند، گفت: در شهرک محمودآباد نیز درمانگاه، آتش نشانی، شبکه روشنایی، جدول گذاری، آسفالت شوارع و... جز پروژه های 33 گانه دهه فجر امسال خواهد بود.



وی به برخی از پروژه‌های دیگر در شهرک صنعتی قنوات و سلفچگان و نیز نواحی صنعی قم اشاره کرد و اظهار داشت:تمام این پروژه ها در سال 90 با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد و 35 میلیون ریال تکمیل وآماده شده است.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم با بیان اینکه شهرک چاپ و نشر در حال واگذاری زمین به متقاضیان است، گفت: نخستین واگذاری زمین و تامین امکانات در اختیار مرکز علوم و فنون صنعت رنگ بوده و هدف مهم ما جذب کارآفرینان چاپ و نشر استان قم است.



اختصاص 40 هکتار فضای فرهنگی در شهرک چاپ



وی با تأکید بر اینکه فاز اولیه شهرک چاپ 200 هکتار است، افزود: این شهرک با اختصاص 40 هکتار فضای فرهنگی و ایجاد بزرگترین نمایشگاه کتب اسلامی خاورمیانه قصد دارد فرهنگ دینی را از این مرکز نشر و چاپ به جهان اسلام اشاعه دهد.



فرشچی با بیان اینکه تاکنون 40 نفر برای حضور در شهرک چاپ و نشر اعلام آمادگی کرده اند، گفت: با اینکه اولویت واگذاری به متقاضیان قمی است اما تاکنون هشت متقاضی غیر بومی داشته ایم.



وی با تشریح این مطلب که در نظر داریم با ایجاد 14 باب منتسب به 14 معصوم در هر باب ده هزار متر مربعی خدمات هریک از ائمه معصومین را انعکاس دهیم، گفت: برای اینکه بتوانیم متقاضیان بومی بیشتری را جذب کنیم مصوب کردیم با دریافت تنها 10 درصد مبلغ زمین‌های واگذاری بقیه قیمت زمین را در اقساط 42 ماهه دریافت کنیم.