مازندران رتبه نخست گازرسانی به روستاها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن عرب مقصودی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح گازرسانی روستاهای تنکابن با اشاره برخورداری 446 خانوار روستایی تنکابن افزود: برای گازرسانی به 5 روستای تنکابن مجموعاً 17 هزار و 935 متر شبکه اجرا شده است.

وی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را فعالیتهای حوزه عمران و آبادانی دانست و گفت: پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ گونه خدمات گاز رسانی در مازندران وجود نداشت و همه خدمات پس از انقلاب و به برکت خون شهدای گرانقدر بوده است.

عرب مقصودی با بیان اینکه تاکنون 13 هزار و 514 کیلومتر لوله گذاری گاز در استان انجام شد، به نصب 179 ایستگاه گاز در استان اشاره و اظهار داشت: تاکنون 563 هزار و 720 علمک در استان روی شبکه گاز نصب و 862 هزار و 872 مشترک در مازندران تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.

وی، 97 درصد خانوار شهری استان را بهره مند از نعمت گاز دانست و گفت: 423 هزار و 141 خانوار شهری در استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران، هزار و 819 روستا از مجموع سه هزار و 81 روستای مازندران را قابل گاز رسانی عنوان کرد و گفت: تاکنون 70 درصد خانوار روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده که هزار و 277 روستا را شامل می شود.

عرب مقصودی گفت: مازندران رتبه نخست گازرسانی به روستاها را در سطح کشور در اختیار دارد.

وی افزود: 441 واحد صنعتی و کارخانه و 86 جایگاه سی ان جی در مازندران تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.