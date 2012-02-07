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۱۸ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۰۰

درباره هویت/

پرسشهای مهم فلسفی در مورد هویت؛ از سقراط تا فروید

پرسشهای مهم فلسفی در مورد هویت؛ از سقراط تا فروید

هویت در قالب کتابی توسط امین مألوف بررسی و در آن به هویتهای ملی، دینی و جهانی پرداخته شده و دیدگاههای فیلسوفانی چون سقراط مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مفهوم هویت یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در تاریخ بشر بوده است.

هویت از منظرهای گوناگون قابل بررسی است. در این اثر پرسشهای فلسفی  مطرح در مورد هویت از منظر فیلسوفان مهم از سقراط گرفته تا فروید مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده خود لبنانی تبار است که در فرانسه زندگی می کند. از اینرو او در دنیایی زندگی می کند که شاهد فرهنگها و هویتهای گوناگون و مختلف است.

عناصر سازنده هویتی متعدد و گوناگون است. هر هویت بالقوه در بسترهای گوناگون دارای معنا است. این به معنای این نیست که هر بعدی از هویت الزاماً بر بعد دیگر دارای ارجحیت است.

این کتاب با عنوان "درباره هویت" از سوی انتشارات رندوم هوس منتشر شده است.

کد مطلب 1527202

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