امیدوار رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن انتخابات فدراسیون فوتبال اظهار داشت: من معتقدم قانون باید به خوبی در انتخابات فدراسیون فوتبال اجرا شود بطوریکه براساس اساسنامه فیفا و زیرنظر وزارت ورزش این انتخابات برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه افراد باتجربه ای که توانمندی اداره این فدراسیون مهم و تاثیرگذار را دارند باید در این انتخابات کاندیدا شوند، گفت: شرایط باید به گونه ای باشد که افراد هم بصورت آزادانه بتوانند به کاندیدای مورد نظر خود رای دهند.

رئیس فراکسیون ورزش و جوانان مجلس تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان باید شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد را در فدراسیون فوتبال فراهم کند تا شاهد انتخابات قانونی و رقابت سالم بین کاندیداها باشیم.

وی درخصوص عملکرد کفاشیان در فدراسیون فوتبال گفت: به نظر من کفاشیان در اداره فدراسیون فوتبال نکات مثبت و منفی داشت که برای اصلاح امور حتما باید مورد بازبینی قرار گیرند.

رضایی تصریح کرد: جایگاه ایران در مجامع بین المللی مانند "ای.اف.سی" و "فیفا" تنزل داشته که باید کسانی که برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد می شوند برای ارتقاء جایگاه فوتبال ایران طرح وبرنامه داشته باشند.

وی درخصوص مهمترین ویژگی کاندیداهای انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: شخصی که می خواهد کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال شود باید قدرت تعامل و ارتباطات بالایی داشته باشد تا بتواند از همه ظرفیتهای داخلی و خارجی برای کمک به فوتبال مملکت استفاده کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: امروزه فوتبال نقش تعیین کننده ای در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی بین المللی دارد بطوریکه می توانیم با این رشته ورزشی بسیاری از روابط بین المللی خود را با سایر کشورها بهبود بخشیده و اصلاح کنیم.

وی در خصوص نامزدی خودش برای انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نیز عنوان کرد: اتفاقا بسیاری از دوستان پیشنهاد کاندیداتوری در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را به من داده اند اما هنوز تصمیمی در این باره نگرفته ام.

این عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در ادامه در خصوص وضعیت این باشگاه ورزشی پرطرفدار گفت: خوشبختانه کارها در این باشگاه خوبی پیش می رود و مسائل مالی این باشگاه هم تا حدودی حل شده است.

وی در مورد باخت تیم فوتبال استقلال در شهرآورد 74 مقابل تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظر من این یک بدشانسی بزرگ برای استقلال بود و ان شاء الله در آینده این شکست ها جبران خواهد شد.

رضایی با بیان اینکه مشکلی در امر خصوصی سازی این باشگاهها در قانون ایجاد شده بود که با کمک نمایندگان این مشکل حل شد بطوریکه هم اکنون دست دولت برای واگذاری این دوباشگاه به بخش خصوصی باز است، گفت: دولت باید به این دو باشگاه بزرگ که دارای پشتوانه عظیم مردمی هستند توجه ویژه ای داشته باشد و بستر مناسب برای مشارکت مردم در اداره این باشگاهها را فراهم نماید.

این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین در رابطه با تاخیر هیئت رئیسه در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق بیان داشت: به دلیل اینکه این گزارش اشکالات آئین نامه ای داشت مجددا به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده تا پس از رفع این اشکالات به هیئت رئیسه بیاید و در صحن علنی قرائت شود.

وی در رابطه با اشکال آئین نامه ای که به این گزارش وارد بود گفت: یکی از اشکالات آئین نامه ای عدم انعکاس تصویب گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی سابق توسط کمیسیون فرهنگی مجلس بود که قرار شده این گونه اشکالات در کمیسیون فرهنگی برطرف شود و بعد به هیئت رئیسه مجلس ارائه شود.

رضایی همچنین در رابطه با دیرکرد وزیر ورزش و جوانان در ارائه اساسنامه این وزارتخانه به مجلس گفت: با توجه به اینکه قوانین سازمان تربیت بدنی سابق متعلق به 40 سال گذشته است لذا باید مورد یک بازبینی جدی قرار گیرد ضمن اینکه این قانون باید با قانون سازمان ملی جوانان سابق هم تلفیق شود و بعد از آن به مجلس ارائه شود بنابراین طبیعی است که مدت زمانی برای آماده سازی آن صرف شود.

وی افزود: البته ما از وزیر ورزش و جوانان می خواهیم ضمن تسریع در ارائه اساسنامه وزارت ورزش و جوانان به مجلس، طرح جامع ورزش که مدتهاست در دولت مسکوت مانده به جریان بیندازد.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.