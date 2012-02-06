400 میلیارد تومان در حوزه گازرسانی خراسان جنوبی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید، پیش از ظهر دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی گاز رسانی به شهر ارسک با اشاره به اینکه میانگین سرانه هزینه گازرسانی به هر نفردر کشور یک میلیون تومان است، اظهارکرد: این رقم در خراسان جنوبی به دلیل پراکندگی جمعیت بیش از شش میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه 90 درصد جمعیت شهری استان از نعمت گاز برخوردار هستند، افزود: 14 درصد جمعیت روستایی استان نیز از شبکه گاز رسانی برخوردار هستند که با اقدامات در دست اجرا به زودی به 20 درصد خواهد رسید.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه تمامی اقدامات در زمینه گاز رسانی به استان در دولت نهم و دهم به انجام رسیده است، بیان کرد: در حال حاضر 12 شهر استان از نعمت گاز برخوردار هستند.

وی بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه تاکید کرد و افزود: حضور پرشور و شعور مردم دراین عرصه نشانه تثبیت و نمود اقتدار وهمبستگی ملی در کشور خواهد بود.

رشید حضورگسترده و حداکثری در انتخابات را یک وظیفه ملی دانست و گفت: حضور حداکثری در صحنه های انقلاب نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است که موجب خواهد شد دشمنان نظام وانقلاب آرزوهای شوم خود را به گور ببرند.

وی با بیان اینکه دشمن در طول 32 سال گذشته همواره از جمهوری اسلامی سیلی خورده است، تصریح کرد: نقطه مقابل این امر استراتژی نظام سلطه است که می خواهد تا با استفاده از تفاله های داخلی سناریوهای جدیدی را طراحی کنند تا مشارکت مردم رابه حداقل برساند.