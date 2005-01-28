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۹ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۵۶

در گفتگو با مجله فيگارو ؛

رويترز : رايس راه حل ديپلماتيك براي مسئله هسته اي ايران را پذيرفت

وزير امور خارجه جديد آمريكا در گفتگويي كه روز شنبه به چاپ خواهد رسيد گفت : آمريكا معتقد است اختلاف بر سر برنامه هسته اي ايران مي تواند از طريق ديپلماسي حل و فصل گردد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه جديد آمريكا در گفتگويي با مجله فرانسويي فيگارو كه فردا به چاپ خواهد رسيد گفت : مهم است براي جهان كه متحد شوند و به ايران نشان دهند كه نمي تواند بلند پروازيهاي هسته اي خود را دنبال كند و يك عضو فعال جامعه بين المللي است .

وي افزود : من فكر مي كنم ما مي توانيم مسئله هسته اي ايران را از طريق ديپلماسي حل و فصل كنيم .

رايس دراين گفتگو ضمن تكرار ادعاهاي غير منطقي خود خاطر نشان كرد : مهمترين چيز، هرچند به توافقاتي در اين زمينه دست آمده اينست كه ما اهدافي براي بررسي آنچه كه ايرانيها مشغول انجام آن هستند داريم و آنها نمي توانند با دروغ اززير آن شانه خالي كنند .

وي دوباره يادآور شد پرونده ايران مي تواند به شوراي امنيت سازمان ملل براي تحريم اقتصادي احتمالي گزارش شود و اين در صورتي است كه ايران فعاليتهايي كه منجر به ساخت تسليحات هسته اي شود را متوقف نكند .




 

کد مطلب 152725

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