رويترز : رايس راه حل ديپلماتيك براي مسئله هسته اي ايران را پذيرفت

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه جديد آمريكا در گفتگويي با مجله فرانسويي فيگارو كه فردا به چاپ خواهد رسيد گفت : مهم است براي جهان كه متحد شوند و به ايران نشان دهند كه نمي تواند بلند پروازيهاي هسته اي خود را دنبال كند و يك عضو فعال جامعه بين المللي است .

وي افزود : من فكر مي كنم ما مي توانيم مسئله هسته اي ايران را از طريق ديپلماسي حل و فصل كنيم .

رايس دراين گفتگو ضمن تكرار ادعاهاي غير منطقي خود خاطر نشان كرد : مهمترين چيز، هرچند به توافقاتي در اين زمينه دست آمده اينست كه ما اهدافي براي بررسي آنچه كه ايرانيها مشغول انجام آن هستند داريم و آنها نمي توانند با دروغ اززير آن شانه خالي كنند .



وي دوباره يادآور شد پرونده ايران مي تواند به شوراي امنيت سازمان ملل براي تحريم اقتصادي احتمالي گزارش شود و اين در صورتي است كه ايران فعاليتهايي كه منجر به ساخت تسليحات هسته اي شود را متوقف نكند .







