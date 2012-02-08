حسن عسگری در گفتگو با مهر گفت: این فرمون‌ها نوعی مواد بیولوژیک هستند که برای کنترل آفات وبیماری در محصولات بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: این فرمون‌ها اختصاصی هستند و هیچ نوع آثار زیست محیطی به همراه ندارند، ضمن این که از جمله تکنولوژی های برتری است که در اختیار موسسه تحقیات گیاه پزشکی قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه در میان کشورهای اسلامی و خاورمیانه، تنها کشوری هستیم که به این دانش فنی دست یافته ایم، اظهار داشت: این فرمون‌ها برای از بین بردن آفات 4 نوع محصول کلیدی کشور که در برخی موارد صادرات آن نیز انجام می‌شود، تهیه شده است.

رئیس موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور همچنین خاطرنشان کرد: این 4 نوع فرمون بازار خرید خوبی در خارج از کشور دارند؛ بنابراین زمینه صادرات آن فراهم است.

وی گفت: حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصول سالم، باعث شده است تا این 4 نوع فرمون، کرم سیب، کرم ساقه خوار برنج، کرم خوشه خوار انگور، کرم قوزه پنبه برای تولید محصولات سالم ساخته شود.

عسگری اظهارداشت: با تولید فرمون کرم سیب، باغدارها مجبور به 3 بار سم پاشی نیستند و می توانند با یک بار انجام عملیات سم پاشی آفات را از بین ببرند.

وی عنوان کرد: کرم خوشه انگور می تواند آفت را کنترل کرده و از این پس استفاده از آن دیگری نیازی به سم پاشی درختان انگور نخواهد داشت.