دنیای اسلام نیازمند یک وحدت برای رسیدن به استقلال است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما پیش از ظهر دوشنبه در همایش وحدت که در سالن انتظار کرمانشاه برگزار شد با اشاره به شخصیت دینی و معنوی امام راحل، گفت: امام خمینی(ره) با درک والای خود از مسائل اساسی و حیاتی جهان اسلام، وجود وحدت را لازمه مهم کشوری اسلامی می دانستند.

امام جمعه کرمانشاه افزود: امام خمینی (ره) آن روز می دانستند که در سالهای نه چندان دور دشمنان بر روی کلمه وحدت مسلمانان دست خواهند گذاشت از این رو هفته وحدت را برای یادآوری و لزوم وجود یکپارچگی بین مسلمانان را نامگذاری کردند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: از سویی دیگر اگر بخواهیم به مسئله وحدت بپردازیم، متوجه خواهیم شد که این اصل در اسلام بارها تکرار شده و حتی پیامبر اکرم (ص) یکی از اهداف و برنامه های دین اسلام را برای، بسط هرچه بیشتر وحدت می دانستند.

آیت الله علما تاکید کرد: دنیای امروز اسلام نیازمند یک وحدت و اتحاد خاص برای رسیدن به استقلال و خودکفایی است که همه وظیفه داریم با تمسک به دین اسلام و کتاب آسمانی مسلمانان که همان قرآن است رو به آینده ای یک دست و یک صدا در بین ملت های مسلمان برویم.

در ادامه این همایش امام جمعه شهرستان پاوه گفت: بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و مسلمان باعث خوشحالی هر انسان آزاده ای است، زیرا همه می دانیم که این بیداریهای اسلامی نشات گرفته از آموزه های آزادیخواهانه انقلاب اسلامی ایران است.

ماموستا ملاقادرقادری تاکید کرد: هرکس در حد تکلیف خود باید قدم بردارد تا بیداریهای امروز جهان اسلام به نتیجه اصلی خود برسند.

وی با اشاره به وحدت و برادری مردم اهل سنت و اهل تشیع در استان کرمانشاه، افزود: اتحاد شیعه و سنی به این معنا نیست که هر کدام اعمال خود را کنار بگذارند، بلکه باید با بصیرت توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

امام جمعه پاوه در پایان سخنان خود گفت: مردم مناطق سنی نشین کرمانشاه بارها ارادت خود را به انقلاب و کشور اسلامی نشان داده اند و تاکنون بیش از یک هزار و 500 شهید تقدیم این مملکت کرده اند.