علی اصغرمحمدی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پریشان و کانی برازان تنها تالابهای پیت لندی ما نیستند ولی در حال حاضر به دلیل خشکسالی حال این دو تالاب خوب نیست.

به گفته وی، پیت لندها یکی از مهمترین مخازن جذب کربن هستند که با مرطوب نگه داشتن آنها می توان یک منبع دائم کربن در اختیار داشت.

فاضل اظهار داشت: در بحثهای مربوط به سیستمهای توسعه پاک بیشترین اعتبارات در بخشهای طبیعی به پروژه ای جذب کربن که شامل توسعه کاشت درختان و مراکز جذب کربن مانند پیت لند ها است اختصاص داده می شود.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست تصریح کرد: به هر حال پیت لند ها به صورت یک مخزن بالقوه کربن خطر آتش سوزی کامل یا ناقص را در شرایط خشک دارند و تنها کاری که باید برای جلوگیری از این فاجعه انجام داد مرطوب نگه داشتن این تالابهاست.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به طولانی شدن پروسه ارائه حقابه این تالابها توسط وزارت نیرو سازمان محیط زیست برای نجات این دو تالاب چه اقدام عملی و سریعی را در دستور کار دارد افزود: آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر حال این دو تالاب خوب نیست و تنها اقدامی که می شود برای نجات آنها انجام داد رساندن آب به این تالابهاست.

به اعتقاد فاضل آتش سوزی پریشان درسی بود که طبیعت به مردم و مسئولان داد تا قدر تالابها را بدانند به گونه ای که در هفته های گذشته تمام مسئولان استانداری، وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی، محیط زیست، نیروی انتظامی و مردم محلی با حفر کانال و زهکش سعی در رساندن آب به این تالاب و کاهش میزان دود زایی آن دارند. به تعبیری هرکس با دست خود سعی در رساندن آب به این تالاب ارزشمند را داشت.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه وزارت نیرو در مورد حقابه برخی تالابها همکاری بسیار خوبی با سازمان محیط زیست داشته افزود: اما درمورد برخی دیگر از تالابها از جمله پریشان و طشک کوتاهی کرده است.



