پيروزي حماس در انتخابات شهرداري ها در نوار غزه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، نتايج شمارش آرا نشان داد كه حماس 12 كرسي از 13 مجموع كرسي در بيت حانون و 11 كرسي از 13 كرسي در منطقه الزوايده و 14 كرسي از مجموع 15 كرسي در ديرالبلح و 8 كرسي از 11 كرسي در منطقه خزاعه (خان يونس) و 10 كرسي از مجموع 13 كرسي در منطقه بي سهيله را به خود اختصاص داده است.



حماس همچنين 10 كرسي از مجموع 11 كرسي در منطقه الشوكه در رفح و سه كرسي از 13 كرسي در منطقه النصر در رفح ودو كرسي از مجموع 9 كرسي درمنطقه الزهراء در شهرغزه و تمام 9 كرسي را در منطقه المصدر در ديرالبلح به خود اختصاص داد.

تشكيلات خودگردان فلسطين تصميم گرفته است اين انتخابات را درچند مرحله انجام دهد كه مرحله اول آن 23 دسامبر سال گذشته در چند منطقه كرانه باختري انجام شد و مرحله دوم هم از ديروز پنج شبنه در نوار غزه انجام شد.



گروههاي عمده فلسطيني بويژه جنبش حماس وجهاد اسلامي و فتح با قدرت دراين انتخابات به رقابت پرداختند در حالي كه اين دو جنبش انتخابات تعيين رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را تحريم كرده بودند.

درانتخابات شهرداريها كه درپايان ماه گذشته دركرانه باختري رود اردن برگزارشد، گروه جنبش فتح بزرگترين گروه سازمان آزادي بخش فلسطين وجنبش حماس با پيروزي اكثريت، 26 كرسي شهرداريها بدست آوردند.