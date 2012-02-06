همایش "وحدت" در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با حضور حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی عضو مجلس خبرگان رهبری، حجت الاسلام محمد افتخاری، مدیرکل امور روحانیون شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و برخی از شخصیتهای با حضور شخصیتهای کشوری در تالار انتظار کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی سخنان در باب ضرورت وحدت در بین مسلمانان ایراد کرد.

حجت الاسلام محمد افتخاری از دیگر سخنرانان این مراسم بود که با اشاره به لزوم حفظ وحدت در بین مسلمانان، گفت: قرن بیستم با کفر و الحاد آغاز شد و فرقه های مختلف که به دنبال مرگ دین و حذف آن از امور جامعه بودند مجال ظهور پیدا کردند و قدرت و توان اقتصادی بالایی هم داشتند.

مدیرکل امور روحانیون شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور افزود: روحانیون با از خودگذشتگی تمام اعتبار، شخصیت، معرفت و موقعیت خود را یکجا در راه خداوند گذاشته اند و خداوند به آنها عنایت ویژه داشته و ایشان را تایید کرده است.

در ادامه این مراسم، آیت الله علما امام جمعه کرمانشاه و ماموستا ملا محمد محمدی، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز لزوم وحدت بین اهل سنت و اهل تشیع را مهم قلمداد کردند.

در این همایش تنی چند از مسئولان استانی و مذهبی استان کرمانشاه با اشاره به وحدت بین ملت ایران، حفظ وحدت را نشانه ای از اخوت و برادری بین مذاهب این کشور دانستند.

